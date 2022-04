Überlingen – Heizkosten sparen, Schimmel vermeiden und gesund wohnen: Auch das sind Themen, mit dem sich Stefan Seige derzeit auseinandersetzt. Seit Juli 1998 ist der Stuckateurmeister eigenverantwortlich für das in der Breitlestraße 26 ansässige Unternehmen „Stuckateurbetrieb Stefan Seige“. Heute beschäftigt Seige unter dem Motto „Hochwertige Materialien fachmännisch verbaut für zufriedene Kunden“ vier Facharbeiter, ist aber auf der Suche nach weiteren.

Stefan Seige ist zuständig nicht nur für die anspruchsvolle Gestaltung von Gebäuden, sondern auch für gesundes und schönes Wohnen sowie für eine energetische Sanierung. Dazu gehört auch eine Innendämmung. „Ich denke gerade in der jetzigen Zeit, in der Heizkosten explodieren und Energie gespart werden soll, kann eine Wärmedämmung von der Raumseite her sinnvoll sein“, sagt Stefan Seige. „Nur Heizung zurückdrehen und dafür einen Pullover mehr anziehen kann schwerwiegende Folgen in der Bausubstanz verursachen.“

Und das kann unangenehme Folgen mit sich ziehen: Der Stuckateur verdeutlicht, dass durch das Absenken der Temperatur in der Wohnung auch die Temperatur der Wandoberfläche speziell an den Außenwänden sinkt. An diesen kalten Oberflächen entstehe Kondensat, was dann wiederum mit organischen Stoffen wie beispielsweise Tapeten oder abgelagertem Hausstaub zu Schimmelbildung führen könne. Seige: „In der Regel beginnt das in den Raumecken, weil dort auch die Luftzirkulation am geringsten ist.“

Fachgerechte Dämmung

Wie sieht nun so eine Innendämmung aus? Es gibt laut Seige tatsächlich mehrere Varianten. Zum Beispiel eine sogenannte Vorsatzschale, bei der ein Lattenrost montiert wird. In den Zwischenraum werde Dämmung eingebaut, meistens Mineralfaser, anschließend eine Dampfsperrfolie. An der Oberfläche werde eine Trockenbauplatte angebracht.

Des Weiteren nennt der Überlinger Stuckateurmeister die sogenannten kapillaraktive Innendämmplatten wie etwa Kalziumsilikatplatten, Mineralschaumplatten oder Holzfaserplatten, die vollflächig mit dem Untergrund verklebt werden. Darauf komme ein mineralischer Armierungsputz mit Oberputz oder ein Lehmputz. „Und es gibt noch die mineralischen Dämmputze, die ebenfalls kapillaraktiv sind“, erläutert Seige.

Und welche Innendämmung ist nun die beste Lösung? Seige spricht sich für die kapillaraktive Innendämmung aus. „Es ist ein robustes System, bei dem es nicht durch eventuelle Undichtheiten zu Luftkonvektion in der Dämmebene kommt, was wiederum zu Kondensat und Schimmel führen kann.“ Sein Betrieb habe sehr gute Erfahrung mit Kalziumsilikatplatten und auch mit mineralischen Dämmputzen gemacht. Stefan Seige empfiehlt: „Welche Variante sich am besten für ein Objekt eignet und welche Dämmdicken eingebracht werden, lässt sich am besten vor Ort entscheiden.“

Stuckateur-Aufgaben

Bei vielen Anforderungen rund um Ausbau und Fassade ist der Stuckateur gefragt: Neben dem Verputzen von Gebäuden stehen innovative Oberflächengestaltungen, Dachausbauten und Kellersanierungen, Innenputze, Wärmedämmung und energetische Sanierungen sowie Trockenbau, Innenausbau, Energieeinsparung und Farbgestaltung im Leistungskatalog. Aber auch um Schimmelpilzsanierung und Schimmelpilz vorbeugende Bauarbeiten kümmert er sich. Einer von ihnen ist der Überlinger Stefan Seige. Sein Vater Klaus gründete das Unternehmen 1959 als „Gipsergeschäft Seige“.