Überlingen – Planung oder Montage, Reparatur und Notdienst – der Meisterbetrieb Schweitzer Glaserei-Fensterbau ist ein Ansprechpartner für alle Arbeiten, die sich mit den Themen Glas, Fenster, Türen, Rollladen sowie Sonnen- und Insektenschutz beschäftigen. Und das seit über 25 Jahren. Jetzt hat Glasermeister Christian Schweitzer, der seit 1985 im Schreiner- und Glaserhandwerk tätig ist, seinen am 1. April 1997 gegründeten und selber aufgebauten Betrieb an seinen Sohn Oliver übergeben. „Aber ich bleibe dem Betrieb hoffentlich noch viele Jahre erhalten“, unterstreicht Christian Schweitzer, der an alles andere als ans Aufhören denkt. Das Unternehmen bietet von Anfang an neben einer fachkundigen Beratung auch ein breites Spektrum an Dienstleistungen an, das weit über den bloßen Verkauf seiner Produkte, maßgeschneidert für die Bedürfnisse des Kunden, hinausgeht.

Im Jahre 2002 zog die Firma vom Narzissenweg in die Untere St. Leonhardstraße 14, dem heutigen Firmensitz. Hier ist ein Ausstellungsraum entstanden, um die unterschiedlichen Fenstertypen, Glassorten und Türen bekannter Markenhersteller wie beispielsweise Salamander, Sunflex oder Graute präsentieren zu können. Zudem bietet er Platz für individuelle und ausführliche Beratungen. Seit 2013 ist mit Oliver der jüngste Sohn des Firmengründers mit im Unternehmen tätig. Ursprünglich hatte er eine Bootsbauerlehrer absolviert, sattelte dann aber um und half im väterlichen Betrieb kräftig mit. „Ich habe ihn sozusagen gelehrt und dann hat er im Juni vorigen Jahres seinen Meister im Glaserhandwerk mit Erfolg gemacht“, freut sich Christian Schweitzer. Oliver Schweitzer absolvierte seine Meisterschule sowohl in Chemnitz als auch in Friedrichshafen. Rund 45.000 Kilometer fuhr er in wenigen Monaten vom Bodensee nach Chemnitz und zurück. Die Lehre in Chemnitz erfolgte in Teilzeit, weil Vollzeit mit junger Familie nicht möglich gewesen wäre. „All das, was ich in der Meisterschule gelernt hatte, konnte ich im Betrieb meines Vaters explizit anschauen und umsetzen.“

Auf Altbau spezialisiert

Spezialisiert hat sich der Betrieb auf Altbau. „In der Regel machen wir keine Neubauten“, sagt Christian Schweitzer. „Auf Anfrage machen wir das aber natürlich auch.“ Egal ob Fensterbau, Innen-, Haus- und Balkontüren oder andere Montagearbeiten, das Unternehmen ist diesbezüglich eine lohnende Adresse. Oder wenn sich ein Rolladengurt nicht mehr bewegen lässt, wird dieser vom Zweimannbetrieb schnell und sauber ausgetauscht. Bei Schäden an Glas, Holz, Kunststoff oder Aluminium sowie bei Sturmschäden wird umgehend Hilfe geboten. Nicht zuletzt werden Glasreparaturen jeglicher Art vorgenommen.

Zunehmend ist das Unternehmen in punkto Einbruchschutz und Sicherheit tätig, schließlich gibt es alle zwei Minuten einen Einbruchsversuch in Deutschland. Aufgrund mechanischer Sicherheitseinrichtungen, die die Fenster und Türen zusätzlich sichern und so das einfache Aufhebeln verhindern, bleibt es bei über einem Drittel nur bei dem Versuch. Die Firma Schweitzer bietet eine Nachrüstung aktueller Fenster und Türen nach DIN 18104-1 und 18104-2 an oder einen Austausch mit mehreren Sicherheitsklassen. Außerdem ist sie im Adressennachweis von Errichterunternehmen für mechanische Sicherungseinrichtungen des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg aufgenommen. „Durch Schulungen halten wir uns immer über die aktuellen Standards im Einbruchsschutz auf dem Laufenden“, sagt Christian Schweitzer.

Das Unternehmen

Der Überlinger Glaserei- Fensterbaubetrieb Schweitzer ist spezialisiert auf Altbau-/Umbau- und Modernisierungen, Kundendienst, sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten, Glasaustausch und Glasreparatur, Einbruchschutz und Einbruchschadenbeseitigung, Rollladen und Sonnenschutz, Balkonverglasungen, Ganzglastüren– und abtrennungen sowie Sichtschutz.