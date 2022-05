Uhldingen-Mühlhofen – Was wäre ein gemütliches Wohnzimmer ohne schön gestaltete Wände? Wie sähe ein Stadtbild aus, wenn die Fassaden der Häuser nicht entsprechend hergerichtet wären? Aus diesen und vielen weiteren Gründen werden Maler und Lackierer benötigt, ein Handwerk, das immer gefragt ist – heute und morgen. Das weiß auch Malermeister Thomas Fischer-Gissot. Seit 25 Jahren ist er selbstständig, seit 15 Jahren im Erlenweg im Ortsteil Mühlhofen ansässig.

Breites Spektrum

Thomas Fischer-Gissot führt ein breites Spektrum an Arbeiten aus. Sein Arbeitsfeld umfasst die Gestaltung von Fassaden und Innenräumen bei Neubauten und bei Renovierungen. „Fassadengestaltung ist nicht nur Geschmackssache, sondern dient auch der Werterhaltung und dem Wetterschutz einer Immobilie“, sagt Thomas Fischer-Gissot. Er berät umfassend zu diesen Themen und erarbeitet mit seinen Kunden gemeinsam ein entsprechend passendes Fassadendesign.

Designträume

Er streicht Wände, Decken, Türen und Fenster und ist für alle Arten von Tapezierarbeiten zuständig. Fischer-Gissot sagt, es gäbe heutzutage keine Tapeten mehr, die „in“ seien. Ganz im Gegenteil: Die Vielfalt an Materialien, Designs und Wandaccessoires seien unerschöpflich. „Ob Fototapete, Seidenbespannung, Wandtattoos oder Bordüren, ich bringe Designträume fachgerecht an die Wand“, so der Malermeister.

Die Beseitigung von Schimmel gehört ebenso zu seiner Leistungspalette, denn die Gefahr durch Schimmelpilze in der Wohnung steigt und steigt. Auch wenn es um Wärmedämmung geht, ist Thomas Fischer-Gissot der richtige Ansprechpartner.

Verschönerung des Ortsbildes

Er ist stets bestrebt, das Ganze im Blick zu behalten: Wie wirken die Farben auf die vorhandenen Strukturen? Welche Schatten wirft das einfallende Licht? Und mit welchen Maltechniken wird der Gesamteindruck eines Gebäudes oder eines Raumes auch wirklich nachhaltig optimiert?

Mittels farblich gut gestalteter Fassaden trägt sein Betrieb zur Verschönerung des Ortsbildes von Uhldingen-Mühlhofen, aber auch von vielen weiteren Orten bei. Denn der Einzugsbereich des Mühlhofer Malerfachbetriebs erstreckt sich vom westlichen Bodenseekreis bis nach Friedrichshafen und in den Kreis Konstanz hinein.

Kontakt:

Thomas Fischer-Gissot

Erlenweg 1a

88690 Uhldingen-Mühlhofen

Festnetz: 0¦75¦56/92¦95¦10

Mobil: 01¦76/54¦55¦96¦06

Telefax: 0¦75¦56/93¦11¦05

E-Mail: info@maler-FN