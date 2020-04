Sie waren die ersten im Bodenseekreis, die auf Covid-19 positiv getestet wurden: Zwei Freundinnen aus Überlingen, die zuvor gemeinsam mit ihren Familien in Südtirol Skiurlaub machten. Eine von beiden musste wegen der Viruserkrankung ins Helios-Spital, die andere konnte zu Hause auskurieren, jedoch war sie separiert von der eigenen Familie. „Ich zog mich zur Isolation in ein Zimmer im Keller zurück.“

Sie möchten Anonymität wahren

Nun berichtet eine von ihnen im Gespräch mit dem SÜDKURIER, warum sie den Lockdown für richtig hält, und auf was sie hofft. Ihren Namen nennen sie öffentlich nicht, denn jetzt schon seien sie Anfeindungen ausgesetzt gewesen, die nicht nachvollziehbar sind. Gleichwohl möchten sie mit ihren Erfahrungen einen Beitrag zur Aufklärung über ein nach wie vor rätselhaftes Virus leisten.

Mitreisender aus Lindau war der erste

Die Fastnachtsferien waren vorüber, wir schreiben Montag, den 2. März. Die Kinder gingen zur Schule, die Frau aus unserem Bericht ging zurück an die Arbeit in der eigenen Firma. Zur gleichen Zeit suchte ein Mitreisender, der im gleichen Hotel in einem Skiort oberhalb von Bozen gewesen war, seinen Arzt in Lindau auf. „Er fühlte sich am Ende des Urlaubs schon nicht wohl, doch an Corona dachte keiner. Südtirol galt ja noch nicht als Risikogebiet.“

Das sollte sich schlagartig ändern. Ihr Mitreisender wurde positiv getestet, „und da kam die Maschinerie in Gang“, berichtet die Unternehmerin. Alle Teilnehmer der Südtirol-Reise wurden von den jeweiligen Gesundheitsämtern gleich am Dienstag, 3. März, gewarnt, das waren neben dem Patienten aus Lindau zwei Familien aus Überlingen und drei Familien aus München.

Keine Symptome beim Rest der Familie

Bei den Überlinger Familien zeigten jeweils nur die Mütter Symptome, so dass auch nur sie einen Zungenabstrich machten, der jeweils positiv ausfiel. Bei einer der beiden Frauen ging die Krankheit mit leichteren Beschwerden einher, die zu Hause auskuriert werden konnten. Bei der anderen Frau lag hohes Fieber vor, doch war sie zu keinem Zeitpunkt in einer lebensbedrohlichen Lage. Heute würde man sie wohl nicht mehr ins Krankenhaus bringen, so ihre Vermutung. Damals aber, als Covid-19 für alle noch gänzlich neu war, schien es die beste Lösung, um eine enge Überwachung gewährleisten zu können. Man schrieb Donnerstag, den 5. März, Corona war offiziell im Bodenseekreis angekommen.

Auch Mitarbeiter ohne Beschwerden

Die Familien der beiden Frauen, Ehemänner und Kinder, blieben frei von jeglichen Symptomen, weshalb keine weiteren Untersuchungen vorgenommen wurden. Sie blieben in 14-tägiger Quarantäne, ebenso die fünf Mitarbeiter der Firma, zu der die Unternehmerin am ersten Arbeitstag nach den Fastnachtsferien direkten Kontakt hatte. Aber auch diese fünf blieben beschwerdefrei. Bei ihrer eigenen Familie, berichtet die Frau, gehe sie davon aus, dass sich das Virus unbemerkt ausbreitete. So eng, wie man zusammen war, sei es kaum zu verhindern.

Alle zwölf Freunde aus München erkrankt

Denn wie rasant sich das Virus ausbreitet, sei bei den drei Münchener Familien aus ihrer Reisegesellschaft zu beobachten. Diese drei Familien zählen insgesamt zwölf Mitglieder. „Und alle zwölf wurden positiv getestet, mit mehr oder weniger heftigen Symptomen.“ Alle zwölf seien ins Krankenhaus gekommen, auch bei nur leichteren Symptomen, wofür Anfang März die Kapazitäten noch reichten.

Lob für das Gesundheitsamt

Die Frau aus Überlingen ist voll des Lobes über die Gesundheitsbehörde des Bodenseekreises. Sie hätten sich intensiv um sie gekümmert und nach ihrem Wohlergehen gefragt, auch an den Wochenenden. Es sei einfach ungerecht, wie sie kritisiert würden. „Die Mitarbeiter im Gesundheitsamt geben wirklich alles, und trotzdem können sie es anscheinend niemandem recht machen.“

Verläufe ganz unterschiedlich

Keiner aus der über 20-köpfigen Reisegesellschaft geriet gesundheitlich in einen kritischen Zustand. Das ist die gute Nachricht, die die Frau im Gespräch mit dem SÜDKURIER vermitteln möchte. Zugleich weist sie darauf hin, wie rasant sich das Virus verbreitet, und wie unterschiedlich die Verläufe sind. „Man weiß es nicht: Es geht sehr schnell, und es kann jeden treffen, nicht nur die über 80-Jährigen mit Vorerkrankung. Wenn mehrere Faktoren zusammenkommen und Du genau in dem Moment irgend eine Schwäche in Deinem Körper hast, kann es Dich auch mit 20 treffen.“ Ein guter Bekannter von ihr, ein Arzt in Italien, habe drei Kollegen im Alter zwischen 30 und 45 Jahren verloren.

Abstand halten!

Wie geht es weiter? Die Unternehmerin ist, wie praktisch jeder Unternehmer, auch wirtschaftlich von der Krise betroffen. „Wir tun alles dafür, dass wir unsere Mitarbeiter halten können.“ Sie wünscht sich natürlich, dass der Lockdown bald gelockert wird. Das könne am ehesten gelingen, wenn sehr rasch ein Antikörper-Test gefunden wird, der eindeutig auf Covid-19 anschlägt. „Es gibt ihn aber leider noch nicht.“ Aktuell vorhandene Tests könnten zu Fehlinterpretationen führen und die Menschen in falscher Sicherheit wiegen. Doch wenn es zuverlässige Tests gäbe, könnte auch ihre Familie sich testen lassen, außerdem die vielen potenziell Erkrankten, die von einer Erkrankung gar nichts gemerkt haben. Sie könnten dann zurück ins halbwegs normale Leben gehen. Bis dahin, so die Frau aus Überlingen, müsse die Gesellschaft noch geduldig sein, nicht panisch, „aber auf Abstand, das ist wichtig“.