„Ich gehe ohne Groll und habe überhaupt kein Problem damit, dass ich nicht wiedergewählt wurde“, versicherte der bisherige Baubürgermeister Matthias Längin bei seiner Verabschiedung aus dem Amt vor dem Gemeinderat, „obwohl ich es mir vielleicht anders gewünscht hätte. Doch das Leben ist kein Ponyhof.“ Schließlich sei er sich der Endlichkeit der Amtszeit für einen Wahlbeamten immer bewusst gewesen. Insofern sei „alles gut“, sagte Längin und bedankte sich bei Oberbürgermeister Jan Zeitler für die vorausgegangenen „wirklich netten Abschiedsworte“. Gerade mal zwei Minuten nahm sich Längin für seine Abschiedsworte vor dem Gremium.

Matthias Längin nach seiner Wahl im Dezember 2013 mit Oberbürgermeisterin Sabine Becker. | Bild: Hanspeter Walter (Archiv)

Die geplante Landesgartenschau reize ihn besonders an der Aufgabe, hatte Längin im Dezember 2013 bei seiner damaligen Bewerbung erklärt. Deren Erfolg durfte er immerhin noch mit ernten. Es seien „sehr spannende acht Jahre“ für ihn gewesen, sagte er nun im Rückblick. Er erinnere sich noch gut an Dinge, die ihm am Anfang viele schlaflose Nächte bereitet hätten wie „die Sache mit den Platanen“. Dies sei ein „harter Kampf“ gewesen, dessen Ergebnis der OB in seinen ersten Amtstagen habe vollziehen müssen.

Er sei sich sicher, dass die Projekte, die er angestoßen habe, in seinem Sinne fortgesetzt würden, zeigte sich Matthias Längin überzeugt. Er werde auf keinen Fall Leserbriefe schreiben, versicherte er Oberbürgermeister Jan Zeitler. Wenn er das Bedürfnis haben sollte, werde er sich direkt an ihn wenden.

Wahlbeamte auf Zeit Der erste Baubürgermeister, den die Stadt Überlinger nach Stadtbaumeister Wolfgang Wörner hatte, war Gero Fornol, der noch unter Reinhard Ebersbach in den 1990er Jahren sein Amt angetreten hatte. Eine zweite Amtszeit Fornols wünschten sich weder der damalige Gemeinderat noch OB Klaus Patzel. Zum Nachfolger als Baubürgermeister gekürt wurde Volkmar Weber, der nach Patzels überraschendem Tod in dessen Fußstapfen als OB trat und das Bauressort weiter betreute. Nach Webers Rückzug 2008 und der Wahl von Sabine Becker als Oberbürgermeisterin sollte wieder ein Baufachmann Beigeordneter werden. Im Juli 2009 als Bürgermeister gewählt wurde Ralf Brettin, der nach der Hälfte seiner Amtszeit im Jahr 2013 das Handtuch warf und wieder zurück nach Schweinfurt ging. Dafür bewarb sich der gebürtige Hannoveraner Matthias Längin – damals aus dem bayerischen Kelheim. Nach anfänglich 28 Bewerbungen hatte sich Matthias Längin bei der finalen Wahl des Beigeordneten im Dezember 2013 im zweiten Wahlgang mit 12:10 Stimmen knapp durchgesetzt.

„Sie werden uns als Überlinger Bürger erhalten bleiben“, hatte OB Zeitler bei der Würdigung für seinen bisherigen Stellvertreter formuliert. Matthias Längin habe ausdrücklich keine gesonderte Veranstaltung, sondern die Verabschiedung im Gemeinderat gewünscht. „Sportlich und fair“ habe er aufgenommen, dass der Gemeinderat sich im Januar mit dem amtierenden Stadtplaner Thomas Kölschbach für einen Mitbewerber ausgesprochen habe. Das spreche auch für ihn als Demokraten, sagte Zeitler: „Diese Haltung verdient Respekt und Anerkennung.“

In seinem Amt sei es Längin von Anfang an gelungen, im Fachbereich 4 ein „Wir-Gefühl“ zu entfachen. Es sei für ihn „völlig unerheblich“ gewesen, welche Funktion ein Mitarbeiter gehabt habe oder wo er in der Hierarchie angesiedelt gewesen sei, sagte Zeitler: „Sie haben für jeden ein offenes Ohr gehabt und man konnte Ihnen immer auf Augenhöhe begegnen.“ Doch auch die Ziele seines Fachbereichs habe er immer „energisch vertreten“, betonte der OB. „Sie konnten dabei auch mal deutlich werden.“

Auch Stadträtin Marga Lenski (rechts) würdigte die Arbeit Matthias Längins und hatte Blumen für dessen Frau Sabine. | Bild: Sabine Busse

Als wichtigste Projekte während Längins Amtszeit nannte Zeitler zunächst die Landesgartenschau. „Sie haben das Projekt gelebt“, sagte der OB und sich oft persönlich mit seiner Frau an den Eingängen gezeigt. Doch schon beim Bürgerentscheid im Vorfeld habe sich Matthias Längin sehr engagiert. Bis hin zum Schutz „der damaligen Oberbürgermeisterin vor allzu lauten Protesten“, erinnerte Jan Zeitler. Die Verkehrsberuhigung in der Hafenstraße habe Längin ebenso zu seiner Sache gemacht wie die erfolgreiche Realisierung der Sporthalle. Schließlich habe er als Beigeordneter seit Beginn der Corona-Pandemie den Stab für außergewöhnliche Ereignisse geleitet.

Als Stimme des Gemeinderats erinnerte Marga Lenski (LBU/Grüne) an die Wahl Längins, der sich 2013 gegen 28 Mitbewerber durchgesetzt habe. Gleich in der ersten Sitzung mit dem Baubürgermeister habe das Gremium damals den Grundsatzbeschluss zum Bau der Sporthalle gefasst. Diese sei zum „Herzensprojekt“ Längins geworden, sagte Lenski, „und es hat ja auch wunderbar geklappt“. Auch wenn der Boden so weiß sei wie die Bälle, genehmigte sich die Gemeinderätin eine kleine Spitze. Quasi als „Mitgift“ habe er den Bau des Familienzentrums zu Ende bringen müssen. „Wie ein Löwe“ habe er sich in der ganzen Zeit vor seine Mitarbeiter gestellt, lobte Lenski: „Und Sie waren nie nachtragend.“