Überlingen vor 6 Stunden

„Ich bin nicht allein!“: Die Senioren-WG in Ernatsreute will eine familiäre Alternative zum Pflegeheim sein

Seit gut einem Jahr leben in Ernatsreute bei Überlingen Senioren in einer Wohngemeinschaft zusammen. Der gelernte Altenpfleger Alfred Farischon gründete die Senioren-WG, in der bis zu acht Bewohner ein neues Zuhause in familiärer Atmosphäre finden können.