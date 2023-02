Wenn das Baby in den Armen liegt, die Anspannung verfliegt und ein Paar zur Familie wird: Katja Berger hat Tränen in den Augen, wenn sie vom Zauber der Geburt spricht. „Das ist für mich einfach magisch!“, sagt die 39-Jährige aus Meersburg.

Doch so magisch das sein kann, nicht immer verläuft eine Geburt nach Plan: Schwangere sind erschöpft, Männer oft überfordert, Kliniken personell unterbesetzt und auf Bedürfnisse der Gebärenden kann daher nicht immer vollends eingegangen werden. Da kommt Katja Berger ins Spiel: „Als Doula sorge ich bei einer Geburt für Sicherheit und emotionale Unterstützung.“ Sie halte die Hände von Frau und Mann, motiviere bei den Wehen oder vermittle bei vermeintlich notwendigen Eingriffen zwischen Eltern und Ärzten, sagt sie.

Antrieb aus eigener Erfahrung

Seit 2020 arbeitet Berger als Doula. Ihr beruflicher Weg dorthin verlief über Umwege. Ursprünglich war sie Hotelfachfrau und nach der Geburt ihrer Söhne im Sekretariat der Zeppelin-Universität beschäftigt. Zu dieser Zeit erfuhr sie von einer Doula aus Ravensburg – und war sofort Feuer und Flamme. „Da wusste ich: ‚Das will ich auch machen!‘“

Ihr Antrieb für diese Tätigkeit erklärt sich aus ihrer eigenen Biografie. „Ich wollte schon immer Kinder haben und beruflich etwas mit Kindern machen“, sagt sie. Dazu komme, dass zwei ihrer drei Geburten „nicht erfüllend“ gewesen seien. „Ich hätte mir gewünscht, dass eine Doula dabei gewesen wäre.“

Bindung stärken, Ängste abbauen

Im Jahr 2020 begann Katja Berger eine mehrwöchige Ausbildung zur Doula. Darin ging es unter anderem um den physiologischen Geburtsprozess, unterschiedliche Geburtsverläufe sowie Kommunikations- und Wohlfühltechniken für Gebärende. Seit Mitte 2021 kann sie sich Doula nennen – ein Beruf, der allerdings nicht geschützt ist.

Der Beruf Ausbildung Doulas sehen sich als Begleiterinnen bei Schwangerschaft, Geburt und im Wochenbett. Wer den Beruf erlernen möchte, muss meist Mutter und älter als 25 Jahre alt sein. Der Beruf ist in Deutschland bislang nicht staatlich anerkannt. Die Ausbildungskosten sind unterschiedlich: Beim Verein Doulas in Deutschland umfassen diese beispielsweise vier Wochenenden und kostet 1500 Euro. Die Kosten für den Dienst einer Doula können von 500 bis knapp 2000 Euro variieren. Unterschied zur Hebamme Doulas verstehen sich als nicht-medizinische Begleiterinnen und haben keine Handhabe über Behandlung oder Eingriffe bei der Geburt, verantwortlich bleiben Hebammen und Ärztinnen. Im Gegensatz zu Hebammen können Doulas aber durchweg eine werdende Mutter im Kreißsaal betreuen. Je nach Klinik und Personallage müssen Hebammen dort manchmal mehrere Gebärende oder Patienten betreuen. Das sagen Hebammenverbände Viele Regionalverbände stehen dem Beruf neutral gegenüber, sehen die erhöhte Nachfrage nach Doulas aber als Ergebnis von Klinik-Unterversorgung und Hebammenmangel. Verbände kämpfen seit Jahren um mehr Geld von Krankenkassen. Mit Doulas werde aber eine Betreuung, die jeder Frau zustehen sollte, in private Hände gegeben, heißt es beispielsweise vom Bayerischen Hebammenverband. Durch Doulas würden Krankenkassen aus ihrer Verantwortung genommen.

Seit Ende ihrer Ausbildung im Jahr 2021 hat Berger eine Handvoll Frauen aus der Region begleitet und ist als „Doula am See“ bei Instagram aktiv. Unter ihren Klientinnen seien meist Zweitgebärende mit schlechten Erfahrungen bei der ersten Entbindung, sagt sie.

Bei ihrer Arbeit unterstützt sie werdende Eltern von der Schwangerschaft bis zur Wochenbettzeit. „Ich bespreche mit den Paaren vorherige Geburtserfahrungen und versuche, Ängste abzubauen.“ Es gehe ihr darum, das Selbstbewusstsein der Mutter für die Geburt und die Bindung zum Kind im Bauch in Form einer Meditation zu stärken.

„Ärzte sehen uns skeptisch“

Besonders wichtig wird sie, wenn das Baby kommt. „Ich unterstütze die Schwangere in den Wehen, da bin ich eine Art Kreißsaal-Coach.“ Doch es gibt ein Problem: Viele Ärzte und Hebammen wissen kaum, was eine Doula wirklich macht. Aus diesem Grund sei sie in der Vergangenheit bei Kliniken oft gegen verschlossene Türen gerannt und durfte nicht mit in Kreißsäle– sowohl während der Corona-Pandemie als auch heute.

„Ärzte sehen uns skeptisch und einige Hebammen als Konkurrenz“, sagt sie. „Dabei will ich keinen Konflikt, sondern mich nur um die Eltern kümmern.“ Sie kenne ihre Grenzen und verstehe sich keinesfalls als medizinisches Personal. Dazu komme, dass die meisten Krankenkassen die meisten Leistungen einer Doula bislang nicht anerkennen.

„Ich liebe meinen Job, aber...“

Die einzige Lösung war für sie bislang, ein Netzwerk in der Region aufzubauen und Vertrauen bei Klinikmitarbeitern zu gewinnen. In Friedrichshafen habe sie beispielsweise vier Monate lang als Nachtdiensthelferin mitgearbeitet und in Begleitung einer Krankenschwester Einblicke in die Abläufe erhalten. Mittlerweile darf sie dort Klientinnen in den Kreißsaal begleiten.

„Ich liebe meinen Job“, sagt Katja Berger, „aber unser Beruf ist noch nicht wirklich bekannt.“ Doulas seien in Deutschland eher ein urbanes Phänomen, in der Bodenseeregion gebe es nur wenige von ihnen. „Dabei ist es so wichtig, wie Kinder auf die Welt kommen und was die Eltern dabei erleben. Die Geburt ist etwas Schönes und soll ein Fest sein.“