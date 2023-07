„Komm Alfreda, komm! Ganz ruhig!“ Die bedächtige Stimme von Siegfried Wehrle gilt nicht etwa seinem Rauhaardackel oder der Hauskatze. Der 73-Jährige Imker und Insektenkenner ist auf Du und Du mit einer Hornissenkönigin, die an ihrem kunstvollen Nestbauwerk angedockt hat und ihre ersten jungen Arbeiterinnen füttert. Den Fortgang dieser Tätigkeit verfolgen zu können, ist auch für Wehrle etwas ganz Besonderes. Umso mehr will er die Gelegenheit nutzen, um die Faszination der sozialen Insekten zu demonstrieren und auf deren Friedfertigkeit hinzuweisen.

Das halbfertige Hornissennest mit der Königin und einer der ersten geschlüpften Arbeiterinnen. In einigen Waben sind weitere frisch gelegte Eier zu erkennen, aus denen später die Maden schlüpfen. | Bild: Hanspeter Walter

Der frühere Rettungssanitäter hilft Menschen mit Insekten-Ängsten

Hornisse – der Name hat bei den meisten Menschen keinen guten Klang und sorgt schnell für Herzrasen. Völlig ohne Not, beteuert der ehemalige Krankenpfleger Wehrle, der lange ehrenamtlich mit dem Rettungsdienst des DRK unterwegs war. Bereits seit vielen Jahren rettet er im Auftrag von Fachbehörden zum einen Insekten, die unter Naturschutz stehen. Aus anderer Perspektive springt er Menschen bei, die schon beim Anblick der mehrere Zentimeter langen Tiere in Panik geraten und einen Stich zu spüren glauben.

Einheimische Hornissen und ihre gefährlichen Verwandten Die Deutsche Hornisse Die Hornisse gehört wie die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe zur Familie der Faltenwespen (Vespidae). Mit bis zu 35 Millimetern Länge ist sie größte europäische Art der Familie. Die Hornisse ist wie die anderen Wespen streng geschützt. Ihre Nester dürfen nicht einfach zerstört werden, sie stehen unter Artenschutz. Die Riesenwespe kann zwar mit ihrem Insektengift für Allergiker gefährlich sein. Ansonsten sind ihre Stiche längst nicht so dramatisch wie oft kolportiert wird. Lediglich wenn sie gestresst wird und sich bedroht fühlt, wird die Hornisse aggressiv. Die Asiatische Hornisse Die nach Deutschland zugereiste asiatische Hornisse, die sich schon seit nahezu zehn Jahren im Rheintal ausgebreitet hat, ist in der Bodenseeregion offensichtlich noch nicht angekommen. „Sie ist wesentlich aggressiver als die europäische Art“, weiß Siegfried Wehrle, „und greift zum Beispiel die Bienen viel massiver an.“ Sie scheine sich allerdings bislang nur recht langsam auszubreiten, wie aus vereinzelten Meldungen zu schließen sei. Hier habe er sie auch nicht beobachtet. Zu erkennen ist die Asiatische Hornisse an ihrer schwarzen Grundfärbung: Die Brust ist schwarz, der Hinterleib dunkel mit wenigen gelben Binden. Die Beine sind schwarz-gelb gefärbt. Wer diese Art beobachte, sei gehalten, diese den Behörden zu melden, da sie zu einer echten Gefahr für Bienenvölker werden könne.

„Wer mir vertraut, der wird auch nicht gestochen“

Angst ist ein schlechter Ratgeber, heißt es oft. Auch wenn sie manchmal vor bösen Überraschungen schützen mag. Bei Bienen, Hornissen und Co. braucht es diese Angst allerdings nicht, versichert Siegfried Wehrle glaubhaft, sie sorge eher für Stress – und der könne die sozialen Insekten nervös machen. „Wenn man sie nicht aggressiv macht, sind die Tiere völlig ungefährlich“, erklärt der Do-it-yourself-Fachmann. Schon seine Stimme wirkt beruhigend. „Mein Hauptziel ist es, die Angst abzubauen“, betont er: „Wer mir vertraut, dem passiert auch nichts, der wird auch nicht gestochen.“

Nicht unter des Baumes Rinde, sondern in der Wabe des Hornissennestes lebt diese Made und wir von der Königin regelmäßig gefüttert. | Bild: Hanspeter Walter

Wenn Hornissen stechen, geschehe dies aus schierer Notwehr. „Denn die haben derzeit Wichtigeres zu tun und gehen nicht das Risiko ein, dass ich sie umbringe,“ erklärt Wehrle. „Komm Alfreda, komm!“ Wieder beruhigt er die anfliegende Königin. Sie baut an ihrem Nest weiter, während sie den bereits geschlüpften Nachwuchs aufpäppelt. Die wenige Tage alten Tiere krabbeln rastlos über die Waben.

Made wächst täglich um das Hundertfache

Sechs weitere Eier habe die Königin an diesem Morgen gelegt. Eine bereits geschlüpfte Made füttert sie. „Die Made nimmt anfangs täglich um das Hundertfache zu“, weiß Wehrle. Nach mehreren Häutungen bilde sich schließlich die Puppe, aus der später eine weitere Arbeiterin schlüpft. „Die können noch nicht fliegen und müssen mitarbeiten“, erklärt Wehrle. Mehrere hundert Tiere der nächsten Generation werden bis zum September schlüpfen. Doch den nächsten Winter wird auch hier nur eine Königin überleben.

Siegfried Wehrle zeigt die alte Bienenwabe, an die die Hornissenkönigin ihr neues Nest angeklebt hat. | Bild: Hanspeter Walter

Siegfried Wehrle spricht mit seinen Insekten. Er beruhigt sie und das scheint tatsächlich zu wirken. Wenn man jemand einen Bienen- oder Hornissenflüsterer nennen kann, dann ist er es. Selbst für den erfahrenen Imker, der im Auftrag der Behörden schon so manchen Verängstigten zu Hilfe geeilt ist und – wenn nötig – Hornissen- und Wespennester entfernt hat, war dieser Nestbau der Hornisse auf offener Bühne eine Besonderheit.

Hornissenkönigin wählte ehemaligen Bienenkasten für ihr Nest

Einen ungenutzten ehemaligen Bienenkasten in seinem Garten hatte sich eine Hornissenkönigin als Domizil für ihr neues Nest ausgesucht. Der pilzförmig nach unten hängende Ausgangspunkt hat sie an eine alte Bienenwabe geklebt. Als das Gebilde herunterbrach, half Wehrle der Hornisse und befestigte es wieder mit einem Draht. Die ersten zwei Arbeiterinnen sind geschlüpft und bereits geschäftig unterwegs.

Als Imker will er seinen Insekten ein Wohlfühlatmosphäre bieten

Als Imker will Siegfried Wehrle mehr sein als ein Honigproduzent. Das Produkt bekomme er auch. „Doch als Zugabe.“ Er sei Imker aus Leidenschaft und Naturverbundenheit und wolle seine Insekten „mit Respekt behandeln“. Er wolle ihnen eine Wohlfühlatmosphäre geben, in der sie ihr Leben leben können wie vor 100 Millionen Jahren. Erst der Mensch sei ihnen zum Feind geworden und gefährde ihren Bestand, betont Wehrle. „Je mehr man dahinterblickt, desto mehr Ehrfurcht bekommt man.“ Die Bienen haben in dieser Form mehrere Erdzeitalter überlebt. „Erst der Mensch wurde zum Feind“, sagt der Experte und wird melancholisch: „Wir zerstören alles, was wir haben.“

Bild: Hanspeter Walter

Auch Wehrle wurde schon von Hornissen mal gestochen

Indes will er nicht verschweigen, dass er in schwierigen Situationen auch schon mal von Hornissen gestochen wurde. Als er einmal zwei Tage auf einem Dach herumkrabbelte, wie er berichtet, bis er ein gut getarntes Nest fand, das einem sensiblen Zeitgenossen hätte gefährlich werden können. Der Versuch, das Nest zu bergen, endete schließlich mit jeweils einem Dutzend Stichen an beiden Armen. Doch wer ist schon mit einem Sicherungsgurt auf Satteldächern unterwegs, um besorgten Allergikern zu helfen.