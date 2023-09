Überlingen-Hödingen – Die derzeitige Witterung ist – zumindest was den Tag anbelangt – alles andere als der dritten Jahreszeit des Jahres angepasst. Herbstlich dagegen geht es im Überlinger Teilort Hödingen zu: Denn ab Freitag, 29. September, locken die Hödinger Besenwirtschaften wieder. Bis einschließlich dem Tag der deutschen Einheit, 3. Oktober, können es sich die Gäste wieder richtig gut ergehen lassen und deftige Speisen in den herbstlich dekorierten „Besen“ genießen. Das teilweise täglich wechselnde Speisenangebot umfasst Leckeres aus der Bauernküche, neben herkömmlichen Getränken werden sowohl süßer als auch zapfenräser und vergorener Most ausgeschenkt. Hödinger Spezialitäten wie Beerenweine, Edelbrände und Liköre befinden sich des Weiteren im Angebot.

Die im zurückliegenden Jahr vorgenommenen Veränderungen bei den Lokalitäten werden auch dieses Mal beibehalten. Die von Turn-, Musik- und Sportverein betriebene Besenwirtschaft ist wieder in der Turnhalle anzutreffen. Hier gibt es insbesondere Schlachtplatten und Vesperteller. Die Narrengesellschaft bewirtet ihre Gäste im Gastraum und im Zelt auf der Terrasse des Gästehauses Abacco, dem ehemaligen Gasthaus Kreuz, und bietet Schinken im Borotteig und Besentoast an.

Kirchenchor und Förderverein Dorfgemeinschaft Hödingen beteiligen sich im Ofenhaus der Familie Siegfried Vogler unterhalb der Kirche. Hier dürfen sich die Gäste auf Bigos, Mostbraten und Kürbissuppe freuen. Heiße Seelen, Fladenbrote und Toasts wiederum bietet die Landjugend (KLJB) beim Pfarrhaus an, und auf Voglers Hof unterhalb der Kirche verkaufen am Sonntag die Ministranten der Seelsorgeeinheit Sipplingen selbst gemachte Waffeln.

Am Feiertag, 3. Oktober, verköstigt der Elternbeirat der Grundschule Hödingen die Gäste ab 12.30 Uhr mit Kaffee sowie selbstgebackenen Kuchen und Torten in der Schule, bei gutem Wetter auf dem Schulhof. Auch das Hofcafé Vogler westlich der Kirche beteiligt sich am Herbstfest.

Geöffnet sind die Besenwirtschaften am Freitag und Montag ab 18 Uhr, am Samstag ab

17 Uhr, am Sonntag und Dienstag (Feiertag) jeweils ab 11 Uhr. Bei schönem Herbstwetter werden die Gäste auch im Freien vor den Lokalen bewirtet. Infolge Abbau und Aufräumen in der Turnhalle enden die „Besen“ am Feiertag um 17 Uhr.

Spezialitäten

und Öffnungszeiten

Landjugend am Pfarrhaus

(oberhalb der Kirche)

Seelen, Fladenbrot, Toast:

Freitag und Montag ab 18 Uhr, Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Dienstag ab 11 Uhr

Turn-, Musik- und Sportverein

(Besen in der Turnhalle an der Grundschule)

Schlachtplatte, Vesperteller:

Freitag und Montag ab 18 Uhr, Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Dienstag ab 11 Uhr

Kirchenchor und Förderverein (im Ofenhaus der Familie Vogler südlich der Kirche)

Bigos, Mostbraten, Kürbissuppe: Freitag und Montag ab 18 Uhr, Samstag ab 17 Uhr, Sonntag und Dienstag ab 11 Uhr

Narrengesellschaft

(im Abacco, ehemals Gasthof Kreuz gegenüber dem Delphinbrunnen)

Schinken im Brotteig, Besentoast: Samstag ab 17 Uhr, Montag ab 18 Uhr, Sonntag und Dienstag ab 11 Uhr

Elternbeirat der Grundschule Hödingen (an der Grundschule)

Kaffee und Kuchen: Dienstag ab 12.30 bis 17 Uhr

Ministranten der Katholischen Seelsorgeeinheit Sipplingen (im Umfeld der Kirche )

Waffelverkauf am Sonntag

Hofcafé der Familie Vogler (westlich der Kirche) geöffnet: Freitag bis Dienstag