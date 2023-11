Wenn man an den Begriff Geschichte denkt, kommen einem oft erst einmal die großen Schlachten, Kriege und Intrigen von hohen Machthabern in den Sinn. Es geht aber auch ganz anders. Das zeigt der Lokalhistoriker Herrmann Keller. Am Samstag hat er anlässlich der langen Nacht der Bücher der Stadt Überlingen zu einer Führung durch den Lippertsreuter Geschichtsweg eingeladen.

Die Führung beginnt im Gasthaus Adler. Herrmann Keller erzählt dort von einer Bauernhochzeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Durch den Aufbau vieler neuen Vereine im 19. Jahrhundert seien Lokale wie etwa das Gasthaus Adler zu zentralen Veranstaltungsorten in den Dörfern geworden. „Gasthäuser waren die Vorgänger der Dorfgemeinschaftshäuser und Veranstaltungshallen“, erklärt Herrmann Keller.

Der Lokalhistoriker erzählt von alten Traditionen. Nicht nur sei früher hauptsächlich wegen wirtschaftlicher Aspekte geheiratet worden, sondern auch die Kirche habe eine deutlich größere Rolle als heute gespielt. Zum Beispiel der Samstag als Hochzeitstag sei daher unüblich gewesen, da die Menschen sonst am Sonntag hätten arbeiten müssen und den wöchentlichen Kirchgang verpasst hätten.

Das Gasthaus Adler diente bis zum Ersten Weltkrieg auch als Bierbrauerei und war damit eine der zwei früheren Brauereien in Lippertsreute. „Wir sind nicht verdurstet“, schmunzelt Hermann Keller. Die andere Brauerei sei das Gasthaus Keller gewesen, das sein Bier im heutzutage denkmalgeschützten Felsenkeller gärte. Herrmann Keller erzählt, dass das Bier dort untergärig, also bei niedrigen Temperaturen gebraut wurde. Dafür brauchte man nicht nur einen kalten Keller, sondern auch Eis, das früher im Winter von Tagelöhnern auf Weiherwiesen eingesammelt worden ist und dann später über Schächte in den Kellern landete.

Auch die zahlreichen Kriege in Europa prägten die Ortsgeschichte des Dorfes. Während des Zweiten Weltkriegs wurde unter anderem auch die Wallfahrtstradition von Maria im Stein nicht weitergeführt. Die Marienstatue wurde daher in die Lippertsreuter Kirche gestellt. Herrmann Keller erzählt von einem Vikar, der mit dem Marienbild unzufrieden war und dieses vergraben ließ. Nach mehreren Jahren sei das verschwundene Marienbild an einer unbewachsenen Stelle an der Sakristei der Kirche in einer Kiste wieder „so gut wie unbeschädigt“ ausgegraben worden. Der Einfluss des Wallfahrtortes Maria im Stein ist immer noch in Form des Wappens von Lippertsreute zu sehen: Denn darauf befindet sich eine Lilie, die für die Reinheit der Jungfrau Maria steht.

Aber auch der Chorbogen der Kirche zeigt die Geschichte von Lippertsreute auf. Carolus Wocke, der den Chorbogen errichtete, war während des und nach dem Zweiten Weltkrieg in Lippertsreute tätig gewesen. Er wurde zu seiner Zeit unter anderem mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. „Die Künstler arbeiteten fürs Essen, Trinken und Schlafen“, erzählt Herrmann Keller. Carolus Wocke bewirtete sich dabei unter anderem bei der Brauerei Keller oder bei einem gewissen Schreiner Fuchs. Zu diesem habe Wocke so eine gute Beziehung gehabt, dass er ihn auf dem Chorbogen verewigen ließ.

Herrmann Keller erzählt während der Führung auch von seiner Arbeit als Lokalhistoriker. Seine geschichtlichen Quellen seien zum Beispiel Erzählungen von Bewohnern oder auch Dokumente wie etwa die Tagebücher eines Pfarrers, die Herrmann Keller im Archiv der Pfarrgemeinde gefunden hatte. Keller freut sich über den Aufschwung des Interesses an der Lokalgeschichte. „Das Große macht Angst“, meint Keller und nennt damit einen Grund für diesen Aufschwung.