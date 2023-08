30 Meter lang ist der Auflieger eines Baukrans, der in den vergangenen Monaten für eine Baustelle in der Hafenstraße benötigt worden ist. Jetzt schwebt er sanft in die enge Gasse der Hafenstraße. Der Stahlkoloss hängt an einem Autokran der Firma Herter aus Salem.

Bild: Hilser, Stefan

Ebenfalls aus Salem stammt die Baufirma Bernhard Strasser, die bei der Sanierung des historischen Gebäudes in der Altstadt von Überlingen für die Rohbauarbeiten zuständig war. Das Gebäude trägt die Adresse Seepromenade 11 und liegt zwischen Hafenstraße und Uferpromenade.

Mit Autokran Baukran abbauen Video: Hilser, Stefan

Wie Mitarbeiter Vincent Riesch erläuterte, wurde von ihnen ein neues Treppenhaus aus Beton eingebaut. Der Brandschutz gebe es so vor. Die Fertigbauteile seien jeweils vier bis fünf Tonnen schwer und könnten nur von einem Baukran über so große Distanzen transportiert werden.

Bild: Hilser, Stefan

Sie hätten sich intensiv mit den Bauherren und der Stadtverwaltung Gedanken über eine Alternative gemacht, die den öffentlichen Verkehr weniger behindert. Eine bessere Lösung, als mit einem Autokran den Baukran in den Innenhof des historischen Gebäudes zu heben, gebe es aber nicht. „Es ist aber ein Mordsaufwand“, sagte er.

Wie Vincent Riesch sagte, seien die Anwohner alle angeschrieben worden, man habe um Verständnis für die Sperrung der Hafenstraße gebeten. Anders als über diesen Weg ließen sich die Elemente des Krans einfach nicht abtransportieren. Das folgende Bild zeigt einen Blick in die Hafenstraße: In diese schmale Gasse wird der demontierte Kran gelegt, bevor er von Tiefladern abgefahren wird.

Bild: Hilser, Stefan

Geschichte des Hauses Seepromenade 11 „Das Gebäude besitzt eine lange Geschichte“, teilte Yvonne Oexle-Buhr, die Besitzerin des Gebäudes, mit. „Mein Großvater und Spediteur Stefan Oexle hat es vor etwas mehr als 100 Jahren erworben und für seinen Betrieb genutzt. Bis zur nun anstehenden Sanierung lagerten dort noch viele interessante Objekte – Maschinen und Werkbänke meines Vaters Hugo Oexle, aber auch unzählige Kisten, Holzmöbel und Wagenräder. Ganz früher gehörte das Gebäude zum Kloster Wald.“ Diesen Mix und den besonderen, historischen Charakter des Gebäudes, so der Plan, wollen die Eigentümer bewahren und punktuell mit modernem Design verzahnen.

Geschäftsleute und Anwohner reagierten unterschiedlich. Ein Bewohner zeigte sich genervt von den Baustellen der letzten Jahre, zu der auch die Sanierung des Straßenbelags in der Hafenstraße zählt. Ein Gastronom wiederum äußerte sich positiv darüber, dass die Straße mit neuer Pflasterung optisch aufgewertet und das Tempo für Autofahrer gedrosselt wurde, und dass jetzt auch die Baustelle im historischen Gebäude dem Ende zugeht. Hier ein Blick in den Innenhof der Baustelle.

Bild: Hilser, Stefan

Das Sanierungsgebäude trägt die Adresse Seepromenade 11. Während der Bauzeit im letzten Sommer haben die Bauherren dort temporär ein Projekt-Café mit Strandbar betrieben, eine so genannte Pop-Up-Lounge. Mittlerweile entstand im Gebäude eine neue Gastronomie, mit einem Restaurant und einer Bar. Im ersten Stock entstehen Veranstaltungs- und Seminarräume sowie in den beiden Obergeschossen Wohnungen und Apartments. Eigentümerin Yvonne Oexle-Buhr: „Nicht nur während des An- und Aufbaus des Krans, sondern auch während der gesamten Bauphase, haben wir viel Zuspruch und Verständnis in der Nachbarschaft erfahren. Dafür möchten wir uns bedanken.“