von Jonas Ganslmeier

Die Wahrscheinlichkeit, dass man in den zurückliegenden Wochen in Überlingen auf eine Gruppe englischsprechende Kinder gestoßen ist, war groß. Denn rund 200 Kinder und Jugendliche nahmen an einem Englischcamp in Überlingen teil. Für jeweils eine Woche waren sie in der Martin-Buber-Jugendherberge untergebracht. Betreut wurden sie von jungen, englischsprachigen Studenten, die aus der ganzen Welt an den Bodensee kommen.

Eine Gruppe übt das Englisch schreiben, indem sie ihre Aktivitäten vom Vortag in einem Tagebuch festhält. | Bild: Jonas Ganslmeier

„Die geringe Entfernung von zu Hause macht das Englischcamp für die Kinder so attraktiv“, sagt Elizabeth Langlois. „Außerdem können es sich die Eltern viel eher leisten, ihre Kinder an den Bodensee als nach England oder in die USA zu schicken.“ Die 22-Jährige studiert Internationale Beziehungen in London und ist seit zwei Jahren in ihren Semesterferien als Englischcamp-Betreuerin in Überlingen. Zusammen mit Magdalena Jablonska war sie in diesem Sommer für die Leitung zuständig. Das Camp war die kompletten Sommerferien über geöffnet. Jede Woche traf eine neue Schülergruppe ein.

Leiterinnen des Englischcamps in Überlingen: Magdalena Jablonska und Elizabeth Langlois (von links). | Bild: Jonas Ganslmeier

Neben Freizeitaktivitäten planen und Gruppen organisieren hatten die Frauen die Aufgabe, sieben junge, englischsprachige Betreuer zu beaufsichtigen. Dazu gehörten Australier, Neuseeländer, Iren, Franzosen, Spanier, Argentinier und Chilenen. „Ein echt bunter Haufen“, sagt die 23-jährige Magdalena Jablonska. „Die meisten studieren entweder noch oder fangen gerade erst an, zu arbeiten.“ Auch die gebürtige Londonerin hat erst im vergangenen Jahr ihr Geschichtsstudium in Edinburgh abgeschlossen und arbeitet während des Schuljahres als Englischlehrerin in Bilbao.

Bodenseekreis Masken, Tests, Heizdecken, Lehrermangel? So starten die Schulen nach den Sommerferien Das könnte Sie auch interessieren

Der Mitbegründer des Englischcamps, Gregory Harrison, entschied sich bewusst dafür, junge Erwachsene aus aller Welt zu rekrutieren. „Wir wollen mit den Kindern nicht nur Grammatik repetieren, sondern viel mehr ihre Motivation und das Selbstbewusstsein für die englische Sprache stärken“, sagt der 34-Jährige. Lehrerscheine und Unterrichtserfahrung seien für ihn nicht so wichtig. Auch die Deutschkenntnisse der Betreuer sind nebensächlich, da in den sechs Tagen ausschließlich Englisch gesprochen wird.

„Wegen der Nähe zum See eignet sich Überlingen ideal“

Der Brite gründete die Fokus Camps 2017 in Zusammenarbeit mit der Firma Fokus, einem Anbieter für Sprachtrainings und Seminare. Mittlerweile gibt es deutschlandweit zehn Standorte. Wegen der schönen Lage suchte er auch Überlingen aus. „Das wichtigste ist, dass die Kinder Spaß haben“, sagt er. „Wegen der Nähe zum See eignet sich Überlingen dafür ideal.“ Auch die Betreuer freuen sich jedes Jahr, nach Überlingen zu kommen. Für Elizabeth Langlois ist es „ein schönes süddeutsches Städtchen wie aus dem Bilderbuch“.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen macht sich die Gruppe auf zum See. Auch bei den Freizeitaktivitäten wird ausschließlich Englisch gesprochen. | Bild: Jonas Ganslmeier

Die Kombination aus projektorientiertem Lernen – die Kinder mussten zum Beispiel eigene Länder erfinden und auf Englisch vorstellen – und Freizeitaktivitäten kommt bei den Teilnehmern gut an. „Viele kommen aus Stuttgart, München sowie aus der Schweiz“, sagt Langlois. „Jedoch hatten wir auch schon Teilnehmer unter anderem aus Polen, Russland, Frankreich, Bulgarien, der Ukraine, Spanien und Lettland.“

„Vieles darauf ausgerichtet, Selbstbewusstsein aufzubauen“

Obwohl der Aufenthalt jeweils nur knapp eine Woche dauert, stellen die beiden Camp-Leiterinnen meistens deutliche Verbesserungen in den Englischkenntnissen der Kinder und Jugendlichen fest. „Vieles ist darauf ausgerichtet, das Selbstbewusstsein der Kinder aufzubauen und ihre Hemmschwelle vor dem Sprechen zu senken“, erklärt Langlois. Immer wieder beeindruckt sind Langlois und Magdalena Jablonska von den schon vorhandenen Englischkenntnissen der Kinder und deren allgemeiner Disziplin beim Lernen. In den Herbstferien geht es weiter.