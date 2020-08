Überlingen vor 2 Stunden

Herrenlose Matratze ruft die Wapo auf den Plan

So wie die Zahl an Standup-Paddelbrettern (SUP) auf dem Bodensee zunimmt, steigt auch die Zahl von Unfällen, über die die Polizei regelmäßig berichtet. Am Dienstag rief ein vermeintliches SUP die Wasserschutzpolizei auf den Plan. Der Fall endete ohne Vermisstensuche, doch trotzdem sei daran erinnert, dass auf einem SUP der Absender hinterlassen werden muss.