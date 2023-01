von Sabine Busse

Thomas Vogler legt den Zollstock an und misst die Länge der Rückenlehne der roten Bank aus. Im nächsten Schritt wird der langjährige Wegewart des Verschönerungsvereins Überlingen (VVÜ) das silberne Metallschild mit den Namen der Spender exakt mittig anschrauben. Vogler kann nicht mehr sagen, wie oft er schon auf diese Weise eine Bank gekennzeichnet hat, aber heute – am vorletzten Tag des Jahres 2022 – ist es das letzte Mal.

Thomas Vogler (vorne rechts) bei seiner letzten Amtshandlung als Wegewart des Verschönerungsvereins. Bernadette Siemensmeyer assistiert, Hedi und Matthias Wigger sehen zu. | Bild: Sabine Busse

Bernadette Siemensmeyer, Vorsitzende des VVÜ assistiert beim Anschrauben, die beiden Spender Hedi und Matthias Wigger halten Schirme über ihre Köpfe. Das Wetter erweist sich als launisch, was die Freude der Anwesenden über die Freiluftaktion keinen Abbruch tut. Bernadette Siemensmeyer berichtet, dass der Verein rund 270 Bänke in Überlingen und Umgebung aufgestellt hat und betreut.

Dafür war bisher Thomas Vogler zuständig, hat sie sauber gehalten, freigeschnitten oder ausgebessert. „Einen großen Dank an Thomas, dass er das heute an seinem vorletzten Arbeitstag macht“, betont Siemensmeyer. Der Gelobte lässt sich kaum Wehmut anmerken. „Ich will jetzt etwas langsamer machen“, sagt er auf die Frage, warum er nun aufhöre. „Das ist hier meine letzte Amtshandlung.“ Eigentlich hätte die bereits 2021 stattfinden sollen, aber als die Landesgartenschau verschoben wurde, hängte er noch ein Jahr dran.

Beste Voraussetzungen für Ehrenamt beim VVÜ

Thomas Vogler brachte die besten Voraussetzungen für den Ehrenamts-Job beim VVÜ mit: Mehr als 30 Jahre betreute er als Chef der Stadtgärtner Überlingens Grünanlagen. Im Jahr 2012 wurde er von Roland Leitner abgelöst, dem wiederum 2014 Rolf Geiger folgte, als Leitner die LGS Geschäftsführung übernahm. Die drei tauschen nun erneut die Funktionen. Nachfolger von Rolf Geiger, der Ende 2022 als Chef des Grünflächenamtes in den Ruhestand ging, wird Roland Leitner. Und Rolf Geiger übernimmt beim VVÜ den Job des Wegewarts. Dieser Übergang garantiere Kontinuität im Sinne des Vereins, freut sich Bernadette Siemensmeyer.

Überlingen Verschönerungsverein übergibt 16 Ruhebänke an Landesgartenschau und Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Auch für die Spender der letzten von Thomas Vogler beschilderten Bank, Hedi und Matthias Wigger, ging ein besonderes Jahr zu Ende: Ihr Restaurant Weinstein in der Überlinger Altstadt feierte sein zehnjähriges Jubiläum. Dazu lieben die beiden Mitglieder des VVÜ den Platz auf der Scheffelhöhe oberhalb des Stadtgartens mit schönem Blick auf den See. Außerdem sei verweilen und genießen eben ihr Thema, fügt Matthias Wigger an.