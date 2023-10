Es wird dunkel. Mit tosendem Applaus empfängt das Publikum die fünf Musiker der Schülerband, als diese sich an ihre Instrumente setzen. „Der Zirkus Faustino existiert bereits seit über 20 Jahren“, erzählt Peter Kraul, ehemaliger Leiter der Band. Er und seine Frau Irmgard Kraul haben den Zirkus gemeinsam mit Johannes Herrmann gegründet. In diesem Jahr sind sie Zuschauer und warten gespannt auf die große Show, welche jährlich an zwei Tagen in der Waldorfschule stattfindet.

Seit einem Jahr haben mehr als 80 Kinder geprobt und sich in unterschiedlichsten Disziplinen ausprobiert. „Im Zirkus lernt man einfach Dinge fürs Leben“, sagt Herrmann. „Denn wenn man einmal jonglieren kann, dann kann man das für das ganze Leben.“ Auch Irmgard Kraul unterstützt die Zirkusarbeit weiter und berichtet, dass die Kinder viel Spaß haben. „Wenn Kinder meckerten, haben wir ihnen gesagt, sie können nach Hause gehen – es ist ja keine Schule. Aber es ist nie einer gegangen.“ Stolz erzählt die Gründerin, dass es schon einige Teilnehmer gab, die im Kinderzirkus begonnen haben und heute auf großen Bühnen stehen.

Fingerwitze mit den Clowns

Mit viel Energie und gekonnt überspielter Mimik eröffnen die Clowns die Show und ernten die ersten Lacher. Als sie das Leuchtschild des Zirkus Faustino zum Strahlen bringen, klatschen die Zuschauer begeistert. Für das Lied „Im Grand Hotel Wunderlich“ kommen schließlich alle Kinder auf der Bühne. Denn dies ist das Thema des Abends: Die Artisten nehmen ihre Zuschauer mit in das „Grand Hotel Wunderlich“, in dem erstaunliche Dinge passieren.

Die erste große Sensation des Abends bilden die Kugelläufer. Sechs Mädchen in Putzfrauenkostümen zeigen ihr Können, unter ihnen Mila, welche auf der Kugel sogar Seil springt. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem Auftritt“, sagt sie. „Unsere Generalprobe war nicht so gut, unser Auftritt umso besser.“ Etliche Kunststücke verzaubern das Publikum. Als schlussendlich auch noch die grimmige Hoteldirektorin auf die Kugel hüpft, gibt es kein Halten mehr.

Waldorfschule Die Waldorfschule Überlingen nahm ihren Betrieb im September 1972 in Rengoldshausen auf. Zurückzuführen ist sie auf das Engagement von Manfred und Cornelia Hahn, die seit 1970 eine Waldorfschule geplant hatten. Der Betrieb startete damals mit 162 Kindern. Heute wird die Schule von über 800 Kindern besucht und verfügt über ein großes Einzugsgebiet. Parallel dazu wurde 1972 auch ein Waldorfkindergarten gegründet. Gisela Schimpf-Anschütz begann die Arbeit im Wohnzimmer eines Elternhauses, das zu den Gründungseltern gehörte.

Teller und Flaschen fliegen durch die Luft

Beim nächsten Auftritt ist Jonglage angesagt. Als Köche verkleidete Kinder lassen Teller und Flaschen in der Luft kreisen. Dann kommen Bälle und sogar ein Apfel, in den immer wieder hineingebissen wird, zum Einsatz. Nicht nur die Eltern sind sprachlos, auch die Kinder starren gebannt auf die Bühne. „So hoch“, ruft ein junger Zuschauer. Anschließend darf das Publikum einen Blick in das Hotelrestaurant werfen, in dem junge Artisten, als Kellner verkleidet, auf hohen Stelzen unterwegs sind und mit Diabolos begeistern.

Waghalsige und mutige Akrobatik

Nun ist noch Akrobatik angesagt: Pyramiden, Handstand und Spagat zum Beispiel. Auch Kopfstand und Handstandüberschlag beherrschen die jungen Turner. Nach viel Applaus verabschieden sich die Kinder in die Pause, während der das Buffet geplündert wird. Die Zuschauer sind in bester Laune und beeindruckt von den Artisten.

Die Mädchen der zweiten Akrobatikgruppe trauen sich waghalsige Pyramiden. | Bild: Sina Plessing

Von Einrädern, Räubern und Spritzpistolen

Nach der Pause geht es szenisch am Hotelpool weiter. Seiltanz und der Schwebebalken erfordern hier viel Gleichgewicht. Und am Pool wird es natürlich nass: Als die Kinder mit einer Spritzpistole Wasser auf die nichtsahnenden Zuschauer spritzen, klatschen die Kinder im Publikum vor Freude. Dann gilt die Bewunderung Einradfahrern und Seilspringern. Zum Abschluss bilden die Mädchen, welche erneut Akrobatikkünste zeigen, Pyramiden.

Viel Lob und Beifall für die Akteure

Das große Finale zeigt noch einmal das schönste Motiv: Alle Kinder kommen auf die Bühne und verbeugen sich. Das Publikum tobt. Auch die Technik und natürlich die Schülerband werden gelobt. Andreas Haslacher, Verantwortlicher für die Band, ist zufrieden mit dem Auftritt. „Wir haben eigentlich viel zu wenig Zeit, um alles zusammen zu proben und am Ende sind immer noch offene Fragen, aber dann muss einfach improvisiert werden“, sagt er. Haslacher komponierte viele der Stücke und Lieder selbst. „Früher war die Band einfach nur zusammengesetzt aus begabten Schülern und Eltern, welche sich bereit erklärten mitzuspielen. Heute haben wir eine ganze Schülerband, mit Schülern von der achten Klasse bis hin zur zehnten“, schildert er.

Auch die Verantwortlichen des Projekts sind zufrieden mit der Eröffnungsshow. Benedikt Overhoff, heute Veranstalter, war selbst schon als Kind im Zirkus dabei. „Ich hab‘ mal jede Station mitgemacht“, sagt er und lacht. „Ich war im Kinderzirkus, dann war ich Trainer und jetzt bin ich Leiter.“ Das ganze Stück, die Geschichte und die einzelnen Auftritte, sind alle selbst kreiert und damit ein Original. Auch Anna-Lena Weidemann, ebenfalls zuständig in der Gesamtleitung, ist positiv gestimmt für die zweite Show: „Die Shows sind immer voll ausverkauft und das zeigt ja auch, dass es den Leuten gefällt.“