Heiligenberg – Im Teilort Hattenweiler steppt nicht jedes Wochenende der Bär. Am Sonntag und Montag, 17. und 18. September, aber schon. Denn dann lockt das traditionelle Herbstfest der Freiwilligen Feuerwehr ins Dorfgemeinschaftshaus. Bei deftigen Speisen, den leckeren Kuchen der Feuerwehrfrauen, heißem Kaffee und kalten Getränken kann man es gut aushalten. Schließlich sind die Floriansjünger als gute Gastgeber bekannt. Dass sie nicht nur löschen, sondern auch servieren können, das kann man dann selbst feststellen. Und diesmal wird auch gespritzt. Nicht mit dem Feuerwehrschlauch, sondern mit besonderen Dingen, die in einen Cocktail gehören. „Wir haben nämlich diesmal auch eine Cocktailbar“, erklärt Abteilungskommandant Fabian Eckert.

Am Sonntag stehen Braten, Steaks, Würste, Pommes und Spätzle auf der Speisekarte. Und dazu die leckeren Dinnele mit viel Zwiebeln und Speck, die man schon von weitem riechen kann. Für Vegetarier gibt es die tollen Teigfladen auch ohne Speck. Und die seien, so behaupten Insider, genauso schmackhaft wie die mit Schwein. Ohne dieses geht es aber am Montag nicht. Denn ein Wurstsalat ohne Wurst, das geht echt nicht, wenn der Feier-

abendhock lockt.

Für die musikalische Unterhaltung sind am Sonntag die „Schimmelbühler Musikanten“ zuständig. Ihre Blasmusik ist überhaupt nicht schimmelig, sondern so richtig knackig zum Mitklatschen. Am Montag steht dann das „Bodensee-Trio“ auf der Bühne und wer möchte, der darf gerne das Tanzbein schwingen. Mit flotter Musik und auch nicht zuletzt durch die Show sorgt das Trio bei jeder Veranstaltung für Spaß und gute Laune.

Kinder dürfen Fahrten mit dem Feuerwehrauto machen. Da geht am Sonntag bei den Kleinen wohl ein großer Wunsch in Erfüllung. Außerdem steht eine Hüpfburg zur Verfügung. Oldtimerfreunde werden sicher auch auf ihre Kosten kommen. Denn auf der Wiese gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus werden allerlei motorisierte Fahrzeuge an die Zeiten erinnern, als nicht jedes Auto gleich aussah und die Traktoren kleine riesigen Ungetüme waren.

13 Männer und eine Frau stecken in Hattenweiler in der Feuerwehruniform. Nachwuchsprobleme sind nicht bekannt. Das kann auch daran liegen, dass die Truppe „ein echt guter Haufen ist“, wie zu erfahren ist. Und gut ist die Feuerwehr auch beim Ausrichten des Herbstfestes, das im kleinen Ort ganz groß gefeiert wird. Man kann davon ausgehen, dass diese Tradition auch nicht enden wird. Da kann übrigens wirklich jeder seinen Teil dazu beitragen, indem er am Sonntag und am Montag hingeht. Alles klar?

Programm