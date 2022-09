Historie

Heiligenberg-Hattenweiler – Erst kürzlich hat die Freiwillige Feuerwehr Hattenweiler wieder einmal bewiesen, wie wichtig sie ist. Beim Brand eines Wohnhauses in Katzensteig war sie als erste vor Ort, weil die Anfahrt in wenigen Minuten zu bewältigen war. Hätte der Brand vor 150 Jahren stattgefunden, dann hätte man wohl deutlich länger gebraucht. Denn die Spritze musste getragen werden. Und das damals wohl hoch moderne Gerät ist auch der Grund, dass am kommenden Sonntag, 18. September, im Rahmen des alljährlichen Herbstfestes das Jubiläum „150 Jahre Feuerwehrwesen“ in Hattenweiler gefeiert wird. Denn im Jahr 1872 ist die Anschaffung besagter Spritze belegt. Die Freiwillige Feuerwehr, wie wir sie heute kennen, ist erst nach dem 2. Weltkrieg gegründet worden. Mehr darüber gibt es bei einem kleinen Rückblick um 10.30 Uhr. Dann beginnt das Fest mit einem Frühschoppen. Für die musikalische Unterhaltung sind die „Schimmelbühler Musikanten“ zuständig. Die verstehen ihr Handwerk bekanntlich bestens . Und das gilt natürlich auch für die Frauen und Männer, die für die Bewirtung zuständig sind. Steaks und Würste wollen gegrillt werden, es gibt leckeren Sonntagsbraten und natürlich auch Pommes und Spätzle. Serviert werden auch den ganzen Tag die leckeren Dinnele mit viel Zwiebeln und Speck, für die manche Fans auch große Strecken auf sich nehmen. Für Vegetarier gibt es die deftigen Teigfladen, von denen behauptet wird, sie seien die Vorläufer der Pizza, auch ohne Speck. Dass es in Hattenweiler einen leckeren Mittagstisch gibt, das hat Tradition, denn man versteht sich als guter Gastgeber. Und dazu gehören natürlich auch die bekannt leckeren Kuchen und Torten der Feuerwehrfrauen. Die Kinder haben die Floriansjünger nicht vergessen. Sie dürfen Fahrten mit dem Feuerwehrauto machen. Da geht am Sonntag bei den Kleinen wohl ein großer Wunsch in Erfüllung. Außerdem steht eine Hüpfburg zur Verfügung. Angefragt wurden viele Oldtimerfreunde, ob sie nicht am Sonntag nach Hattenweiler kommen und ihre Fahrzeuge unterhalb des Dorfgemeinschaftshauses auf der großen Wiese ausstellen wollen. „Wenn wir Glück haben, dann ist auch ein altes Feuerwehrauto dabei“ freut sich Abteilungskommandant Fabian Ecker. Der 31-Jährige ist mit 17 Jahren zur Feuerwehr gegangen und hat noch immer viel Spaß daran. Die Abteilung Hattenweiler der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenberg, die übrigens 1880 gegründet wurde, verfügt über ein 15 Jahre altes Fahrzeug LF 10/6. Das passt geradeso in die Garage des Feuerwehrhauses, wo im Obergeschoss auch die im Jahr 1982 gestaltete Fahne hängt. Die ist ein echtes Schmuckstück und zeigt auch das Hattenweiler Wappen. In der Abteilung sind noch viele Ältere aktiv, aber auch die Jüngeren wollen sich dem Dienst am nächsten nicht verschließen. So richtige Nachwuchsprobleme gibt es in Hattenweiler nicht. Eine Jugendfeuerwehr gibt es in Heiligenberg und da darf natürlich auch der Nachwuchs aus Hattenweiler sich die ersten Grundlagen der Feuerwehr vermitteln lassen. Am Montag, 19. September, gibt es ab 18 Uhr den beliebten Feierabendhock. Für fetzige Musik sorgt das „Original Bodensee Trio“ und wenn es aus der Küche nach Zwiebeln riecht, dann ist klar: Der Wurstsalat ist fertig. Natürlich mit dem Zusatz, es sei sowieso der beste. Das kann man ja ausprobieren.