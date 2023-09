„Richtig cool“, sagt der elfjährige Abdullah und strahlt, nachdem er auf die Triumph Rocket geklettert ist und sich mit etwas Mühe zum Lenker vorgebeugt hat. Ein riesiger Fuhrpark von heißen Öfen füllt den Hof der Linzgau Kinder- und Jugendhilfe in Deisendorf und rund 50 Biker in Ledermontur werden von den Kindern mit leuchtenden Augen bewundert. Die „Eisenhunde“, wie sie sich nennen, sind aus ganz Deutschland, aus England, ja sogar aus Finnland zum Jahrestreffen an den Bodensee gekommen.

Persönliche Kontakte und das soziale Engagement der Gruppe hat die Motorradflotte in den Überlinger Teilort Deisendorf geführt. Dass sie für die Gastfreundschaft dem Kinderheim eine Spende von 1000 Euro mitgebracht haben, darüber freuen sich die Bereichsleiterinnen Claudia Laucht und Barbara Hauser sehr und danken dem Berliner Vorsitzenden der deutschen Vereinigung, Erich Henzler, für die finanzielle Unterstützung ihrer Arbeit.

Engagement gegen Klischees

Für die Kinder ist dies eher nebensächlich. Denn sie stehen Schlange, um endlich einmal auf so einer großen Maschine sitzen zu dürfen. Und als Pete Terrill, der aus Cumbria/Nordengland angereist ist, dann auch noch die Maschine anwirft und der kleine Abdullah den Motor im Leerlauf mal so richtig aufheulen lassen darf, ist die Begeisterung vollends komplett. „Achtung, am Auspuff müsst ihr aufpassen, der ist sehr heiß“, warnt Pete Terrill.

Zugegeben, viele Menschen haben ein Klischee von Motorradfahrern. Und „Eisenhunde“ klingt nach harten Knochen. Doch wer die Hubraumkönige einmal persönlich getroffen und beobachtet hat, für den wirkt der Dreiklang „Hubraum, Herz und Humor“ keineswegs befremdlich. Gelegenheit zu dieser Erfahrung ist nun bei der Stippvisite der großen Flotte im Linzgau Kinder- und Jugendheim.

Zu der 50-köpfigen Gruppe gehören seit mehreren Jahren auch einige Bikerinnen – sie heißen „Eisenkatzen“. Unter ihnen ist Daniela Stocker aus Salem. „Wir sind keine Rocker und keine Rüpel“, versucht die 56-jährige Mutter von zwei Motorrad fahrenden erwachsenen Kindern das Klischee zu korrigieren. Die Gruppe verbinde die Passion für die Maschinen und das besondere Fahrgefühl, sagt Stocker, die diese Leidenschaft erst vor sechs Jahren entdeckt hat, das Feeling aber nicht mehr missen will.

Dass die „Eisenhunde“ zu ihrem Jahrestreffen erstmals am Bodensee weilen, hat Martin Micheler aus Salem zu verantworten. „Ich habe bei der Versammlung im letzten Jahr zu schnell gestreckt“, erzählt der passionierte Motorradfahrer, der für die Organisation mitverantwortlich ist. In der Hauptsaison ein geeignetes Hotel für 50 Gäste zu finden, sei gar nicht so einfach. Und da wollen ja noch 50 dicke Motorräder abgestellt werden. Doch in Friedrichshafen sind die Gastgeber schließlich fündig geworden.

Wobei die Biker vor dem jüngsten Regenwetter noch perfekte Bedingungen hatten und den See und seine Umgebung in strahlender Sonne und Bestform erlebten. „Bei Regenwetter hätten wir unsere Ausfahrt gar nicht machen können. Das wäre viel zu gefährlich“, betonen die Veranstalter. Sogar zwei Teilnehmer aus Finnland sind zu dem Jahrestreffen am Bodensee gekommen und haben dafür rund 3000 Kilometer auf ihrer Triumph Rocket zurückgelegt. Kay und Diana sind sozusagen lediglich aus Berlin Teltow angereist. Beide gehören seit zehn Jahren der Gruppe an und schätzen die Begegnungen mit den Gleichgesinnten in der ganzen Republik. „Meine Frau hat mir die Maschine damals zur Hochzeit geschenkt“, erinnert sich der Berliner und lacht.