Klimaanlage, Ventilator und Eis am Stiel: Wer dieser Tage im Homeoffice oder in einem Büro sitzt, kann es sich gut gehen lassen. Die Bullenhitze treibt vor der Haustür ihr Unwesen, der Arbeitsalltag bleibt von den Temperaturen weitgehend unbeeinflusst. Doch es gibt da draußen auch einige Berufsgruppen, die ohnehin in einem warmen Umfeld arbeiten – und bei dem Sommerwetter besonders schwitzen.

Der Koch

Sobald die Hühnchenbrust im heißen Fett brutzelt, läuft ihm noch mehr Schweiß von der Stirn. 60 Grad warm ist es an der Herdplatte von Daniel Jaroszczuk, dabei sind es draußen bereits 33 Grad. Der 29-Jährige ist Koch im Gasthaus „Zur Krone“ in Überlingen: Fünf Tage die Woche steht er dort in langer Arbeitshose und T-Shirt und bereitet Zanderfilet oder Spinatknödel zu. „Um 10 Uhr bei Beginn ist es noch in Ordnung, aber wenn ab 11 Uhr der Ofen und die Fritteuse laufen, ist das schon krass“, erzählt er.

Daniel Jaroszczuk, Koch im Gasthaus „Zur Krone“ in der Münsterstraße. | Bild: Cian Hartung

Der Ofen habe eine Hitze von 100 Grad, das Fett in der Fritteuse könne bis zu 160 Grad heiß werden. Die Hitze dieser Geräte umgibt ihn die ganze Zeit. Sein Trick, wie er sich die Arbeit erträglicher mache: Wasser aus dem Schlauch der Spüle auf die Bodenfliesen spritzen. „Dann steigt ein wenig erfrischender Dampf auf.“

Der Bauarbeiter

Daniel Jaroszczuk ist aber nicht der einzige, der aktuell einen besonders heißen Arbeitsplatz hat, das gilt auch für Anel Pozegic. Der 34-Jährige ist Bauarbeiter und aktuell bei am Turbinenhaus am Überlinger Mantelhafen im Einsatz. „Wir sind hier von 7 bis 17 Uhr, das kann manchmal ganz schön heiß werden, weil wir viel in der Sonne arbeiten.“ Einfach in den Schatten flüchten – das könne er nicht. Wege müssen gepflastert, Rohre freigelegt oder Sand geschippt werden.

Anel Pozegic arbeitet aktuell auf einer Baustelle am Mantelhafen. | Bild: Cian Hartung

Fünf bis sechs Liter trinke er am Tag, zur Erfrischung gönne er sich in der Mittagspause eine kalte Cola. „Da gibt es bei dem Wetter nichts Schöneres!“ Hitze sei für ihn aber nicht das Problem. „Kälte finde ich viel unangenehmer“, sagt der 34-Jährige. „Da muss man mit so vielen Lagen übereinander arbeiten.“

Der Imbiss-Betreiber

Wie viel Liter Wasser Imam Ünüyol dieser Tage trinkt, weiß er nicht. „Ich trinke mehr als ich esse“, sagt der Inhaber des Stern Kebaps in der Jakob-Kessenring-Straße. Der 56-Jährige arbeitet täglich vor einem 40 Grad warmen Dönerspieß oder backt Dönerbrot in dem 360 Grad warmen Ofen. Mindestens 12 Stunden arbeite er pro Tag, „von Anfang bis spät abends“, sagt er. Zwischendurch gibt es als Erfrischung einen Energydrink.

Imam Ünüyol steht viele Stunden am Tag am Dönerspieß. | Bild: Cian Hartung

Ünüyol trägt trotz der Hitze hinter seiner Theke keine kurze Hose. „Dieser Anblick gehört sich in einem gastronomischen Betrieb nicht!“, findet er. Immerhin seine Arme kriegen in dem blauen Polohemd ein wenig Luft. Nach der Arbeit springe er dann unter die Dusche, „obwohl sich das aktuell gar nicht lohnt“, sagt Ünüyol.

Der Saunameister

Der doppelten Hitze ist momentan auch Marco Pohl ausgesetzt. Er ist Saunameister bei der Bodensee-Therme in Überlingen. Die Einrichtungen haben trotz sommerlicher Hitze Temperaturen zwischen 70 und 100 Grad bei niedriger Luftfeuchtigkeit.

Saunameister Marco Pohl betreut die Einrichtungen in der Bodensee-Therme Überlingen. | Bild: Jäckle, Reiner

Er trinke zwei bis drei Liter Wasser am Tag, erklärt er. Ob er sich wegen der Hitze manchmal einen anderen Beruf wünsche? Nein, sagt er. „Saunameister am Bodensee ist einer der schönsten Berufe – auch im Hochsommer.“