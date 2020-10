Überlingen Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Hausverbot für Rambo, A. Merkel und andere Burger: Mit welchen eigentümlichen Folgen die Fastfoodkette McDonald‘s durch die Coronakrise kommt

800 Gäste bewirtet die Fastfoodkette in Überlingen an jedem Tag, 800 Gäste werden auch in Markdorf gezählt. Viele davon sind nur auf der Durchfahrt, umso mehr ist der hiesige McDonald‘s-Chef, Manfred Heck, darum bemüht, Corona draußen zu halten. Um für den Fall eines Corona-Falls die Ansteckungsketten nachvollziehen zu können, achtet er streng darauf, dass die Kontaktdaten dagelassen werden. Viele Kunden, beklagt er, geben aber nur Quatsch an statt ihres richtigen Namens.