Überlingen vor 6 Stunden Hauseigentümer wegen Subventionsbetrugs vor Gericht: Rolle seiner Bank unklar Ein Mann muss sich vor Gericht verantworten, nachdem er Fördermittel für ökologisches Bauen erhalten hat. Weil er das Haus nicht selbst nutzte, stand ihm das Geld nicht zu. Nun muss er 30.000 Euro Strafe zahlen.

Am Amtsgericht in Überlingen wurde ein 56-jähriger Immobilienbesitzer verurteilt, weil er widerrechtlich staatliche Fördermittel in Anspruch nahm. | Bild: Hilser, Stefan