Beim Wettkampf Jugend trainiert für Olympia war die Campus-Sporthalle Schauplatz spannender Handballspiele, teilt das Gymnasium mit. Erstmals seit drei Jahren fand wieder ein Regierungsbezirksfinale statt. Bei vollen Tribünen wurde der Wettkampf in der neuen Sporthalle zu einem Handballfest. Drei von vier Teams konnten sich fürs Landesfinale qualifizieren. Wer dort siegt, vertritt Baden-Württemberg im Bundesfinale in Berlin im Mai. Für die Mannschaften des Gymnasiums wäre es ein Traum, wenn es eine zum zweiten Mal in Folge schaffte, das Bundesfinale zu erreichen.

Die Mädchen der Wettkampfklasse 3 (WK3) spielten am ersten Tag gegen die Teams des Johann-Vanotti-Gymnasium Ehingen, das Wieland-Gymnasium Biberach und das Rupert-Ness-Gymnasium Wangen. Mit einem Unentschieden und zwei Siegen wurden die Überlinger Mädchen mit dem Trainergespann Marion Zugmantel und Clemens Partl ungeschlagen Regierungsbezirks-Sieger.

Am zweiten Spieltag fand dann ebenfalls vor vollen Rängen das Finale der Jungen WK2 statt. Die gegnerischen Mannschaften aus Pfullingen, Ulm und Wangen verlangten den Schülern um Trainer Clemens Partl alles ab. Bis zur letzten Minute blieben alle Spiele völlig offen. Mit einem Unentschieden und zwei knappen Siegen folgten die Jungs den Mädchen ins Landesfinale, das am Donnerstag, 23. März, in der Arena von Frisch auf Göppingen stattfinden wird.

In Pfullendorf wurde am Freitag, 3. März, der RB-Sieger ausgespielt. Hier siegte in einem Turnier mit sechs Teams ebenfalls die Mannschaft vom Gymnasium Überlingen. Die Mädchenmannschaft WK2, die vergangenes Jahr sogar beim Bundesfinale in Berlin teilgenommen hat, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und besiegte auf dem Weg zum ungeschlagenen Turniersieg die Mannschaften aus Pfullingen, Weingarten und Mössingen.

Leider nicht fürs Landesfinale qualifiziert haben sich die Jungs WK3, die in Rottenburg einen guten dritten Platz erkämpften. Ersatzgeschwächt angetreten, fehlte am Schluss ein Tor, um ins Finale einzuziehen. Im Halbfinale gegen die Mannschaft aus Ulm hatten die Überlinger letztlich keine Chance.