Johannes Hermann ist ein kreativer und sensibler Geist. Der Massage- und Bewegungstherapeut aus Überlingen hat als Zirkuspädagoge seit mehr als 20 Jahren mit seinem „Circus Faustino“ unzähligen Kindern außergewöhnliche Begabungen entlockt und deren Talente gefördert. Hermann ist auch ein Meister gefühlvoller Sprache, die sich für ihn insbesondere in guten Gedichten offenbart. Die tun in schwierigen Zeiten besonders gut, ist der Mann überzeugt, der mit Bällen und Sprache gleichermaßen versiert jongliert.

Überlingen Bunte Zirkuswelt: 75 Kinder zeigen im Circus Faustino Jonglage, Akrobatik und mehr Das könnte Sie auch interessieren

„Poesie ist ein äußerst wirksames und uraltes Heilmittel“, sagt Johannes Hermann, spricht auch von einer „Arznei für Körper, Seele und Geist“. Ja, der Umgang mit Poesie stärke „das Immunsystem, die Rekonvaleszenz – und Resilienzkräfte“. Der Beweis der Wirksamkeit sei am besten „durch die eigene Erfahrung zu erbringen“, betont Hermann und räumt ein: „Das ist zwar etwas mühsam, aber nicht unmöglich und auch nicht unwissenschaftlich.“ Daher empfiehlt er: „Richten Sie sich doch eine poetische Hausapotheke ein!“

Video: Hanspeter Walter

„In der gegenwärtig herausfordernden Zeit mag dieses Angebot eine Gelegenheit eröffnen, neues Terrain zu betreten für neue Erfahrungen, Blickrichtungen, Eigeninitiative und Entdeckungsfreude“, erklärt er. Den lyrischen Input für seine Initiative liefert Hermann regelmäßig auf der Webseite des Georgenhofs in Bambergen.

Dort lassen sich im Abstand von einigen Wochen neue Anregungen entdecken und auch die ganze Sammlung aufrufen. Versammelt sind hier unter anderem Werke von Joachim Ringelnatz und Christian Morgenstern, Erich Fried und Hermann Hesse, Hilde Domin und Goethe. Der jüngste Beitrag passt gut in die Jahreszeit und stammt von Georg Trakl (1887 bis 1914): „Verklärter Herbst“.

Sprachliche Schönheit wahrnehmen und genießen

Im ersten Schritt geht es für Hermann darum, die sprachliche Schönheit eines guten Gedichtes bewusst wahrzunehmen und zu genießen. Daran hat er auch seine Auswahl orientiert – sei sie ernst oder romantisch, heiter oder witzig. „Es sollen keine Kalendersprüche sein“, beschreibt der Initiator seine Messlatte.

Überlingen/Owingen Happiness-Trainerin Sonja Gröner erklärt, wie man auch in Zeiten von Corona Momenten des Glücks auf die Spur kommt Das könnte Sie auch interessieren

Auswendiglernen als Mittel zur Entschleunigung

Schließlich macht Johannes Hermann den Lesern Mut, sich an das Auswendiglernen eines Gedichtes zu wagen. Er sieht darin nicht nur ein „heilsames und interessantes Mittel zur Entschleunigung“. Der Prozess habe sogar „eine verblüffende Ähnlichkeit mit der Wirkung des Vitamin C auf unseren Körper“. Präventiv geht Hermann gegen mögliche Frustrationen und Versagensängste vor. „Erinnern und Vergessen gehören zusammen“, betont er und spendet vorab Trost: „Auswendiglernen von Gedichten ist wie Gartenarbeit.“

Video: Hanspeter Walter

Die Worte und Verse prägten sich nur allmählich ins Gedächtnis ein, weiß Hermann sehr gut und rät: „Daher diesen Vorgang geduldig und liebevoll begleiten, auch kleinste Fortschritte des Erinnerns wohlwollend bemerken.“ Das Ganze möge man dann „mit den Worten, Klängen, Bildern und Rhythmen im inneren, persönlichen Schatzkästchen verwahren“.

Als „kleines Blitzlicht im Alltag“ bezeichnet der Lyrikliebhaber seine „Poesie am Arbeitsplatz“. In Absprache mit dem Betrieb geht er ab und zu durch die Firma und kündigt mit einer Glocke ein kleines Gedicht an. Wer will, kann sich die kleine Abwechslung gönnen, um kurz die Gedanken auf etwas anderes zu konzentrieren. „Doch das ist kein Muss“, sagt Johannes Hermann, „der kann auch sein Telefonat fortsetzen. Jeder wie er möchte.“