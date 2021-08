Überlingen vor 17 Minuten

Guntram Brummer ist tot: Er war ein Universalgelehrter, wie er heute nur noch selten zu finden ist

Licentiatus Guntram Brummer, von 1976 bis 2003 Überlinger Kulturamtsleiter, war eine schillernde Persönlichkeit. Er prägte eine ganze Epoche des Kulturlebens der Stadt. Wie er es angekündigt hatte, betrat er sie im Ruhestand nie wieder – wenn der eloquente Redner in den vergangenen 18 Jahren die Öffentlichkeit an seinem brillanten Verstand teilhaben ließ, dann nur noch in seiner Heimatstadt Meersburg. Nun starb er im Alter von 83 Jahren.