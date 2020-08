Am Anfang stand eine Beschwerde. Thomas Schultze, SÜDKURIER-Leser im fernen Kanada, störte sich daran, dass in einem Bericht der Stadtgraben als „Canyon“ bezeichnet wurde. Ein unnötiger Anglizismus, wie er findet.

Schultze hat ja Recht. Der Begriff wurde aber verwendet, um aufzuzeigen, dass der von Menschenhand geschaffene Graben wie eine tief eingeschnittene Schlucht aussieht, wie ein „Canyon“ eben. Doch wie kommt‘s, dass sich ein Kanadier per Mail an die Redaktion dazu äußert?

Erinnerungen an die Schulzeit in den 50-er Jahren

Schultze hatte nicht nur das Ansinnen, den Anglizismus auszumerzen. Ihm ging‘s auch darum, schöne Kindheitserinnerungen wach zu rufen. Aus seiner ersten Mail entwickelte sich ein netter Briefwechsel, aus dem hervorgeht, dass Thomas Schultze den älteren Überlingern ein Begriff sein dürfte. Er trägt Bilder an seine Kindheit und Jugend in Überlingen in sich, zum Beispiel an den Stadtgraben, wo sie als Gymnasiasten in den 50-er Jahren auf der damaligen Freilichtbühne Schulopern aufführten. Er wuchs in einem Nebengebäude des Hotel Sankt Leonhard und auf der Hofstatt auf. Sein Bruder Klaus Schultze, Keramiker, der große Backsteinfiguren baut, lebt 93-jährig in Goldbach.

Thomas Schultze, Abiturjahrgang 1957 am Gymnasium Überlingen, studierte zunächst acht Semester Geologie in München, Innsbruck und als Stipendiat in Südkalifornien. „In Amerika musste ich erkennen, dass ich nicht zum Naturwissenschaftler tauge“, schreibt er. Aber Kalifornien habe es ihm angetan und er wanderte 1962 aus, als Lehrer an einer Privatschule bei Santa Barbara. Er unterrichtete Deutsch, Französisch, Geographie und eine Einführung in die Kunstgeschichte. „Ich selbst habe am Gymnasium über viele Jahre hinweg unter Erich Kaiser einen ausgezeichneten Kunstunterricht genossen.“

Seit den 70er Jahren in Kanada

Ein Sabbatjahr brachte ihn 1974 an die McGill Universität in Montreal. Nach Unterricht an den Goethe-Instituten Montreal und Mannheim wurde er Leiter der Sprachabteilung am Goethe-Institut Ottawa, später am Goethe-Institut Vancouver. Seine Hauptaufgabe bestand in der Fortbildung von Deutschlehrern in West-Kanada und, nach der Wende, in Bulgarien. Im Ruhestand begann er, die frühe Geschichte der Hudson‘s Bay Company zu recherchieren und hat in den letzten 20 Jahren zwei Sachbücher zum Thema veröffentlicht.

Heute in Nova Scotia

Thomas Schultze und seine frankokanadische Ehefrau leben heute mit ihren in Sofia adoptierten Zwillingstöchtern in der Atlantikprovinz Nova Scotia. Auf die Frage, wie es sich in der Ferne lebt, meint er, er habe großes Glück, in Kanada zu leben, besonders heute. Das Land habe ihm unendlich viel gegeben, und er sei immer wieder dankbar.

Kolibris im eigenen Garten

Schultze schwärmt über Kanada: “Da ist die weitgehend tolerante, multikulturelle Gesellschaft, denn alle nicht-indigenen Kanadier haben eine Einwanderergeschichte. Da ist das solide soziale Netz. Krankenversicherung und großzügige Unterstützung vom Sozialamt für unsere autistische Tochter sind kostenlos. Und dann ist da der viele Platz, der gerade in Corona-Zeiten Sicherheit vermittelt. „Wir besitzen ein Farmhaus aus dem späten 19. Jahrhundert mit zwei Hektar Land, umgeben von Feldern und Apfelbaumplantagen. Unsere einzigen direkten Nachbarn wohnen 150 Meter weit, die nächsten 500 Meter.“ Er lebe in einer wunderbaren Landschaft und genießt die Nähe des Ozeans. „Unser Grundstück mit seinen vielen alten Bäumen und Büschen zieht Scharen von Vögeln an – Adler, Fasanen, Bluejays, Spechte und Kolibris.“