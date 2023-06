Der Ausschuss für Bauen, Technik und Verkehr hat dem zunächst zweijährigen Betrieb von E-Scootern und Pedelecs als Leihgeräte in der Stadt zugestimmt. Vor der Ausschreibung zur Vergabe hatte das Gremium unter anderem eine restriktive Handhabung der Abstellplätze und eine schnelle Beseitigung störender Roller in den Anforderungskatalog mit aufgenommen. Ebenso waren die Sperrzonen für den Betrieb und das Abstellen der Gefährte überarbeitet worden, deren Geschwindigkeit in den verkehrsberuhigten Bereichen zudem reguliert sein muss.

Als einziger Bewerber hatte die vom Testbetrieb bereits bekannte Berliner Firma TIER Mobility SE ein Angebot eingereicht. Den Auftrag erteilte das Gremium für zwei Jahre, mit einer einmaligen Verlängerungsoption um zwei Jahre. Die Firma habe alle erforderlichen Unterlagen eingereicht und den Vergabekriterien zugestimmt, erklärte Baubürgermeister Thomas Kölschbach. Geplant sei ein Start ab 1. Juli. Der Firma sei durchaus bewusst, dass die Stadt auf die Einhaltung der Vorgaben pochen und Missstände nicht dulden werde. Zum Einsatz kommen 200 E–Scooter und 50 Pedelecs. Das Einsatzgebiet ist um Andelshofen und Hödingen erweitert worden.

Vorausgegangen war eine dreimonatige Testphase von Juli bis September 2022. Beobachter bemängelten während dieser Zeit insbesondere das wilde Parken der Scooter auf Gehwegen und Plätzen. Vereinzelt wurde auch die ökologische Gesamtbilanz des modischen Transportmittels infrage gestellt. Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss Anfang des Jahres noch einmal kontrovers über einen Regelbetrieb diskutiert, um am Ende doch zu einem einstimmigen positiven Votum zu kommen.

Nicht nur mit Blick auf die Jugend sei das Transportmittel ein zeitgemäßes Angebot, das im Trend liege, lautete das Fazit in der Ausschusssitzung. Auch der Jugendgemeinderat hatte sich für die leisen Elektroroller stark gemacht. Der Ausschuss hatte strengere Regeln für den Betrieb gefordert und im März verabschiedet.