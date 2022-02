Um ein Vollgeschoss aufgestockt werden kann der seeseitige Teil des Café „Walker“ an der Promenade. Zu der erforderlichen sanierungsrechtlichen Genehmigung erteilte der Gemeinderatsausschuss für Bauen, Technik und Verkehr jetzt sein Einvernehmen. Dies ist Voraussetzung für die beantragte Baugenehmigung, da die geplante Maßnahme innerhalb des ausgewiesenen Sanierungsgebiets Altstadt West liegt.

Ziel der Aufstockung sei „die Modernisierung der bestehenden Wohnung sowie die Wohnraumerweiterung“, wie es der Sanierungsbeauftragte der Stadtverwaltung, Ansgar Schmal, in der Beschlussvorlage für das Gremium formulierte.

Die Veränderungen der Firstlinie an der Promenade. Oben der aktuelle Bestand, unten nach der geplanten Aufstockung. | Bild: Hanspeter Walter

Kontroverse Debatte vor zwei Jahren

Neben den Abrissplänen in der östlichen Hafenstraße war es die Aufstockung des beliebten Walker, die vor rund zwei Jahren ebenfalls kontrovers diskutiert worden war. Nach einer Bauvoranfrage hatte der Ausschuss dafür bereits sein Einvernehmen erteilt und dies war daher auch beim anschließenden Bebauungsplanverfahren berücksichtigt worden. Der Bebauungsplan „Altstadt – Hafenstraße/Schulstraße“ ist inzwischen rechtskräftig und legt insbesondere die Baugrenzen und die Firsthöhen fest.

An diese Festsetzungen hält sich auch der jetzige Entwurf für die Aufstockung, der im Dezember 2021 als Bauantrag eingereicht worden war. Einige kritische Stimmen hatte es bereits vor zwei Jahren hinsichtlich der veränderten Staffelung der Firstlinie, wie sie von der Promenade angrenzend an den „Faulen Pelz“ wahrgenommen wird, gegeben. Damit werde die Postkartenansicht vom See her zum Nachteil verändert. Dem entgegen stand eine zeitgemäße Nutzung des Wohnraums im Dachgeschoss des Gebäudes. Wobei das steile Satteldach mit einer Neigung von gut 40 Grad erhalten bleiben soll. Dafür gab es jetzt einen mehrheitlichen Beschluss, bei einer Gegenstimme.