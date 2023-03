Einige konnten es kaum erwarten und waren lange vor dem angekündigten Beginn des Rundgangs gekommen. Am Ende waren es rund 200 Interessierte, die von OB Jan Zeitler und Florian Lamp von der Wacker Neuson Group am Freitagnachmittag auf dem Kramer-Areal begrüßt worden sind. Ja, der Name Kramer-Areal scheint langsam schon zu einer Marke zu werden. Wirbt doch der Eigentümer und Vorhabenträger damit auf Transparenten mit „Beste Aussicht in perfekter Lage. Zum Wohnen, Arbeiten für Kultur & Gemeinschaft“.

Am Eingang zum Bürogebäude sollte zwei Stunden später das Brainstorming der Bürger mit ihren Ideen und Wünschen für die Entwicklung des weitgehend brach liegenden Geländes beginnen. Am Westende grenzt das Areal direkt an den Geschosswohnungsbau des Schilfswegs. Diese Optik soll kein Vorbild sein für die Planungen, ließ Projektentwickler Thomas Sorg durchblicken, der seit Jahren im Auftrag der Wacker Neuson Group mit dem Vorhaben befasst ist. So schnell wird sich zwar noch nichts tun auf dem Gelände. Doch wann bekommt man schon einmal Einblick in die früheren Betriebsgebäude mit den ehemaligen Produktionsstätten, den Planungsbüros oder die Kantine.

Nicht ganz neu war es für Altstadtrat Winfried Ritsch, der sich auch im Rollstuhl die Besichtigung nicht entgehen ließ. „Ich bin zum ersten Mal auf dem Gelände und neugierig“, sagte dagegen die Überlingerin Andrea Frey, die nur einige hundert Meter entfernt wohnt. Von dort war einst auch Michael Weckerle zur Arbeit gekommen, inzwischen seit 43 Jahren für Kramer tätig. „Da kommt schon etwas Wehmut auf“, räumte er ein und hat für die Besichtigung eigens eine Arbeitsjacke mit der Aufschrift „Kramer Allrad“ dabei. Er bedauert den Wegzug des Betriebs und erinnert sich gern an das nahe Schwimmvergnügen nach Feierabend.

Doch die Zeiten sind seit rund 15 Jahren vorbei, als die Firma nach Pfullendorf umsiedelte – und damit das aktuelle Vorhaben erst ermöglichte. Stark vertreten war der Verein Überlinger Kulturschutzgebiet, der sich eine Nische als Interimslösung und später auch ein dauerhaftes Plätzchen erhofft. Denn auch Baubürgermeister Thomas Kölschbach betont stets, dass auch die Kultur hier ein Zuhause finden soll.