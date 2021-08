Die „Überlingen Open“ werden noch hochklassiger: Das Preisgeld ist von 15 000 auf 25 000 US-Dollar hochgestuft worden. Damit verbunden ist, dass die Finalisten des Tennisturniers auch mehr Weltranglistenpunkte erhalten: Der Sieg des Turniers beschert dem Gewinner 3600 Dollar sowie 20 Punkte der Association of Tennis Professionals (ATP) und einen großen Sprung in der Weltrangliste. Die Veranstaltung findet von Montag bis Sonntag, 18. bis 25. August, auf der Anlage des Tennisclubs (TC) Altbirnau statt.

Deutsche Turniere besonders gefragt

Veranstalter Markus Dufner von der MCD Marketing GmbH zufolge sind in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie viele Turniere der International Tennis Federation (ITF) abgesagt wurden. Deshalb sei kürzlich über den Deutschen Tennis Bund (DTB) die Anfrage des Tennis-Weltverbandes gekommen, ob man bereit sei, das Turnier aufzustocken. Der DTB habe erklärt, dass insbesondere die deutschen Turniere von der ITF gefragt worden seien, weil sie sich in den zurückliegenden Jahren vor allem durch eine professionelle Arbeit ausgezeichnet hätten. „Natürlich haben wir sofort zugesagt, zumal der ITF das Mehr an Preisgeld übernimmt“, so Dufner. „Das ist eine tolle Anerkennung für uns.“

Publikumslieblinge haben bereits zugesagt

Die „Überlingen Open“ sind das einzige Herren-Sandplatzturnier der World Tennis Tour in Baden-Württemberg: Erstmals spielten im August 2008 Nachwuchstennisspieler aus aller Welt in Überlingen um Weltranglistenpunkte, seinerzeit um 10 000 Dollar. Für dieses Jahr zugesagt haben bereits die Publikumslieblinge Louis Wessels und Peter Torebko sowie die besten deutschen Nachwuchsspieler, wie Max Rehberg und Philipp Florig. „Wir gehen auf jeden Fall davon aus, dass das Teilnehmerfeld in der Breite deutlich stärker sein wird“, sagt Markus Dufner. „Es wird extrem hochwertiges Tennis geben.“ Vor Beginn der „Überlingen Open“ wird vom 13. bis 15. August beim Deutschen Ranglistenturnier „Volksbank Überlingen Cup“ eine Wild Card für das Hauptfeld ausgespielt.

Sie freuen sich auf die „Überlingen Open“ (von links): Andreas Tyrra (Volksbank Überlingen), Markus Dufner (MCD Sportmarketing), Oberbürgermeister Jan Zeitler, Jürgen Jankowiak (Überlingen Marketing und Tourismus GmbH) sowie Martin Hahn und Wolfgang Birkhofer (TC Altbirnau). | Bild: Kleinstück, Holger

„Ich freue mich riesig“, sagte Oberbürgermeister Jan Zeitler bei der Vorstellung des Programms im Rathaussaal. „Es ist einfach schön, dieses Ereignis in unserer Stadt zu haben“, so der OB zu 13 Jahren Weltranglistentennis in Überlingen. Den neuen Ausrichtungsplatz bezeichnete er als „wunderschön gelegen“, zudem biete er mehr Parkplätze als bisher. „Wir wollen eine Sportstadt sein und sind dies auch, viele spannende Sportarten werden bei uns angeboten“, sagte er. Und: „Diese Vielfalt macht unsere Sportstadt aus.“

TC Altbirnau ist erstmals Gastgeber

Wolfgang Birkhofer und Martin Hahn, Vorsitzende des TC Altbirnau, freuten sich, „nach dem Erfolg der vergangenen Jahre erstmals Gastgeber dieses sportlichen Highlights“ zu sein. „Es ist für uns eine Freude und Ehre“, fügte Hahn an. Die Hochstufung des Turniers zeige, dass sich das Turnier entwickelt habe, was auf eine gute Zusammenarbeit aller zurückzuführen sei, sagte Jürgen Jankowiak, Geschäftsführer der Überlingen Marketing und Tourismus GmbH. „Wir unterstützen die Veranstaltung sehr gerne.“

Jetzt sei es ein Herausforderung, für die Übernachtung der Spieler zu sorgen, was aber die Attraktivität der Stadt zeige. Auch Volksbank-Vorstandsvorsitzender Andreas Tyrra zeigte sich stolz in Bezug auf die Weiterentwicklung des Turniers: „Mit den 25 000 US-Dollar wird ihm noch mehr Attraktivität verliehen.“

Zuschauer-Zutritt nach der 3G-Regel

Die Zuschauer können sich auf sieben Tage Spitzentennis freuen. Der Einlass auf der Anlage des TC Altbirnau erfolgt unter der 3G-Regel: Der Zutritt ist nur getesteten, genesenen oder geimpften Personen gestattet. Maximal 400 Gäste finden auf dem Center-Court Platz, dazu kommen noch 100 weitere Stehplätze. „Wegen dieser Regel habe ich ein sicheres Gefühl, dass das Turnier wieder zu einem Highlight wird, das es schon immer war“, sagte Organisator Dufner.

Ticketanfragen per E-Mail unter info@mcd-sportmarketing.de

