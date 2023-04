Mit einem Großaufgebot an Rettungskräften wird zur Stunde in Überlingen ein Feuer bekämpft. Ein Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses an der Hofstatt stand in Vollbrand. Das Feuer griff auf das Dach eines Nachbargebäudes über. Die freiwillige Feuerwehr rückte mit einer noch nicht bekannten Zahl an Helfern an, unterstützt wird die Wehr aus Überlingen durch umliegende Feuerwehren.

Die Feuerwehr ist mit zwei Drehleitern und einem Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. | Bild: Hilser, Stefan

Der Alarm wurde kurz nach 21 Uhr ausgelöst, berichtete der Sprecher der Kreisfeuerwehr, Martin Scheerer, am Einsatzort. Glück im Unglück: Einige Feuerwehrleute seien zu dem Zeitpunkt zufällig wegen einer Probe im Feuerwehrhaus gewesen und hätten die Hofstatt deshalb rasch erreicht. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle.

Dachstuhlbrand an der Hofstatt Video: Hilser, Stefan

Die Wehr rückte mit zwei Drehleitern an, so konnte der Dachstuhl eines dritten, ebenfalls direkt angrenzenden Hauses, mit Wasser gekühlt und vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden.

Verletzt wurde niemand. | Bild: Hilser, Stefan

Verletzt wurde bei dem Brand niemand, berichtete Feuerwehr-Sprecher Scheerer. Der Einsatz steht unter der Leitung des Überlinger Feuerwehrkommandanten Ludwig Ehing.

Oberbürgermeister Jan Zeitler mit Einsatzjacke an der Hofstatt. | Bild: Hilser, Stefan

Oberbürgermeister Jan Zeitler verschaffte sich ein Bild von der Lage. Er lobte den Einsatz der Feuerwehrleute, denen es gelungen ist, eine Katastrophe in der Altstadt, wo die Häuser dicht an dicht stehen, zu verhindern.

Das Feuer wurde um kurz nach 21 Uhr gemeldet. | Bild: Jürgen Baltes

Zwei Bewohner wurden durch das Feuer vorübergehend obdachlos. OB Jan Zeitler kümmerte sich um die Unterbringung der Personen, die durch die Bereitschaft eines Überlinger Hoteliers schnell fürs Erste versorgt werden könnten.