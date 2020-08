Innerhalb weniger Wochen ist das neue Pflanzenhaus der Stadt Überlingen zweimal mit Farbe bekritzelt worden. Schmierereien wie diese sehen nicht nur nicht schön aus, sondern richten auch Schäden bis in den fünfstelligen Bereich an. Dass das gar nicht in Ordnung ist, findet auch der professionelle Graffiti-Künstler David Sorms, der unter dem Pseudonym „Graf von Itty“ seit Jahren in der Region bekannt ist.

Das neue Pflanzenhaus der Stadt Überlingen ist innerhalb weniger Wochen zweimal mit Farbe beschmiert worden. Nach dem ersten Vorfall überpinselte die Stadt die Schmierereien, doch schritt eine noch unbekannte Person wenige Wochen später erneut zur Tat. | Bild: Hilser, Stefan

Beim Vorbeifahren mit dem Fahrrad seien dem Überlinger Künstler die Schmierereien aufgefallen. Genauer angeschaut habe er sie sich aber nicht. Fest steht für ihn: „Das ist Vandalismus.“

Zwei Busse des Hofguts Rengoldshausen hat David Sorms in diesem Jahr bereits mit seinen Spraydosen gestaltet – ein besonderer Auftrag für ihn, denn an diesem Ort ist der „Graf von Itty“ aufgewachsen. | Bild: Julian Widmann

In Überlingen sind derartige Vorkommnisse kein Einzelfall. Die Pressestelle der Stadtverwaltung teilte, als das Pflanzenhaus zum ersten Mal beschmiert worden war, mit, dass man die traurige Erfahrung mache, dass neue, saubere und frisch sanierte Flächen besonders begehrt bei Sprayern seien. Sofern keine verbotenen Zeichen wie Hakenkreuze angebracht worden seien, werde individuell abgewogen, ob ein Graffiti entfernt werde oder stehen bleiben könne.

Mit Kunst hat das nichts zu tun. Viele weiße Wände sind in Überlingen illegal verunstaltet worden. Hier in der Spitalgasse. | Bild: Julian Widmann

Was David Sorms am helllichten Tag und als Auftragsarbeiten erledigt, hinterlassen illegale Sprayer in Zeichen und Farbe zum Leidwesen von Menschen und Kommunen meist in der Nacht.

Ebenfalls an dieser Wand in der Spitalgasse hat sich jemand verewigt. | Bild: Julian Widmann

„Ich habe das Gefühl, dass auch illegale Sprayer freie, weiße Flächen für sich beanspruchen.“ Es gebe eben interessante und weniger interessante Flächen. Und natürlich wolle jeder die interessanten nutzen: „Eine weiße Fläche ist immer spannend für einen Graffiti-Künstler“, sagt er.

Ugly (deutsch:hässlich)? Eine Aufschrift, die ursprünglich nicht Teil dieses Werks an der Frohsinnstraße war. | Bild: Julian Widmann

David Sorms versteht, dass Menschen von manchen Graffiti genervt sind. Aber wie können Privatpersonen ihre Fassaden vor Schmierereien schützen? Tipps zu geben, fällt Sorms schwer. Er versucht es dennoch: „Es gibt Schutzschichten, auf denen die Farbe nicht haften bleibt.“ Er wisse allerdings nicht, wie teuer diese seien.

Schmierereien in dem Durchgang in der Nähe der Münstertreppe. | Bild: Julian Widmann

Die Fragen, die man sich stellen müsse, seien: „Lohnt es sich, die Wand neu zu streichen? Oder entscheide ich mich dafür, mir sie gestalten zu lassen?“ Grundsätzlich käme es immer darauf an, wie sehr einen die Schmierereien stören würden.

Für was steht Graffiti? Graffiti bedeutet so viel wie Kratzbild. Als Sammelbegriff steht Graffiti für Bilder, Schriftzüge oder Zeichen, die mit verschiedenen Techniken auf meist freien, öffentlichkeitswirksamen Oberflächen erstellt werden. Die modernen Graffiti entstanden in den 70er Jahren. Werkzeuge sind in der Regel Farbspraydosen, Stifte, Nothämmer, Schleifpapier und Schleifsteine sowie andere harte Gegenstände. Graffiti werden zumeist unter Pseudonym und illegal gefertigt.

Verhindert ein Gemälde die Schmierereien?

Familie Bader hat die Wand ihres Vorgartens vor rund zehn Jahren von Künstler Roland Stewart gestalten lassen. Zuvor hatte sie immer wieder Probleme mit Schmierereien. Wurde es durch das Kunstwerk besser? „Ja“, sagt Roland Bader. Als das Gemälde mit den Männchen neu gewesen sei, hätten Unbekannte zwar immer wieder neue Figuren hinzugefügt – das habe sich in den vergangenen Jahren aber gelegt. „Wir mussten anfangs ein paar Mal mit dem Hochdruckreiniger ran und neu verputzen“, erzählt er.

Künstler Robert Stewart hat die Wandfläche vor dem Garten der Familie Bader vor rund zehn Jahren gestaltet. Zuvor hatte die Familie immer wieder Probleme mit illegalen Sprayern. | Bild: Julian Widmann

Bader zieht heute eine positive Bilanz: „Wäre die Wand weiß, wäre sie längst wieder vollgekritzelt worden“, sagt er. Das Ziel sei es gewesen, auf diese Art und Weise die Schmierereien zu verhindern. In Überlingen sei die Familie eine der ersten gewesen, die auf Graffiti gesetzt habe: „Den Leuten gefällt das. Wir bekommen immer wieder tolle Rückmeldungen“, sagt Roland Bader.

Hintergrund der Recherche SÜDKURIER-Leser Ulrich Dangelmeyer ist vor einiger Zeit am neuen, frisch gestrichenen Pflanzenhaus vorbeigefahren. Er habe sich direkt gefragt: „Wie lange dauert es, bis die ersten Graffiti auf den großen weißen Flächen erscheinen?“ Nachdem das Pflanzenhaus für kurze Zeit wieder gereinigt und neu gestrichen worden war, habe die neue, saubere Fassade erneut zur Bearbeitung eingeladen. „Das war abzusehen und kostet Zeit, Nerven und Geld“, schreibt er. Sein Wunsch wäre, dass die Stadt das neue Pfanzenhaus von einem Künstler gestalten lässt – im Kopf habe er den Überlinger „Graf von Itty“. Dangelmeyer schreibt: „Was passt besser als eine Fassade mit tropischen Pflanzen, Tieren und bunten Papageien? Die Signalwirkung wäre großartig und einladend.“

Wie Bader setzen andere Privatpersonen, aber auch Firmen und Institutionen auf Graffiti-Kunstwerke. Ein Experte in Überlingen ist der „Graf von Itty“. Der SÜDKURIER hat einige Werke von ihm gesammelt.

Passend zu der Farbe der beiden Häuser: An dieser Garage hat sich der „Graf von Itty“ mit seinen Spraydosen verewigt. | Bild: Julian Widmann

David Sorms arbeitet mit der Unterstützung eines Kollegen. Das Team verwendet 271 verschiedene Farbtöne. Aktuell hat der „Graf von Itty“ etwa 160 Farbtöne auf Lager. „Beim Sprühen brauche ich für jeden Farbton die richtige Farbe. Da kann man eben nicht mischen wie zum Beispiel bei einem Wasserfarbkasten“, erzählt er und nennt ein Beispiel: Alleine für den Braunton einer Kuh bedarf es rund acht verschiedener Spraydosen.

Diesen Bus auf dem Haustierhof Reutemühle hat der Überlinger Künstler „Graf von Itty“ gestaltet. | Bild: Julian Widmann

Wie viel Farbe verbraucht der „Graf von Itty“? David Sorms kalkuliert mit etwa ein bis zwei Dosen pro Quadratmeter. „Das Schöne an der Spraydose ist, dass sie nebelt“, sagt er. Durch schräges Sprühen könne er somit auch Übergänge machen.

Kindgerecht gestaltet: Eines der Kunstwerke auf dem Haustierhof Reutemühle. | Bild: Julian Widmann

Macht der „Graf von Itty“ seine Werke mit freier Hand? „Ja, bis auf die Namens-Schablone.“ Zum Einsatz komme allerdings ein Beamer: Das Grundmotiv wird, wie er erklärt, mit einem mit einem Foto auf die weiße Fläche „draufgebeamt“. Für die Vorstellung sei dies wichtig.

Mehrere Stromstationen des „Stadtwerk am See“ hat der „Graf von Itty“ in den vergangenen Jahren gestaltet. | Bild: Julian Widmann

Wie viel kostet ein Kunstwerk vom „Graf von Itty“? Das sei für David Sorms schwierig zu beziffern. „Der Kunde möchte oft einen Quadratmeterpreis. Das ist aber nicht einfach. Ich versuche aber, in etwa einen festzulegen“, sagt er.

Entscheidend seien mehrere Dinge: Wie viel Vor- und Nachbereitung ist notwendig? Sprich: Muss die Fläche zuerst angeschliffen und abgeklebt werden oder kann der „Graf von Itty“ direkt loslegen? Zudem sei die Frage, wie viele Entwürfe gemacht werden müssten.