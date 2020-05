„Auch auf das Singen müssen wir verzichten“, sagte Bernd Walter. Die Zahl der Plätze in den Kirchen ist festgelegt und die Plätze sind entsprechend markiert, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. Menschen, die im selben Haushalt leben, dürfen zusammen sitzen, alle anderen müssen jederzeit zwei Meter Abstand einhalten. Die Zahlen in Klammern geben die Höchstzahl der Besucher an: Andelshofen (20), Billafingen (24), Lippertsreute (36), Münster (90), Owingen (40).

Wer darf teilnehmen? Dazu Bernd Walter: „Um einen Überblick zu behalten, werden immer montags Karten in den Kirchen ausliegen, die jeweils im Lauf der Woche abgeholt werden können und zum jeweiligen Gottesdienst mitgebracht werden sollen.“

Überlingen Im Geiste verbunden: Pfarrer Bernd Walter hält Gottesdienst im leeren Nikolausmünster Das könnte Sie auch interessieren

Diese Gottesdienste werden kommende Woche gefeiert: Dienstag, 18.30 Uhr in Lippertsreute, beziehungsweise Maria im Stein. Mittwoch, 8.30 Uhr, Frauenmesse, Münster in Überlingen; 18.30 Uhr in Billafingen. Donnerstag, 18.30 Uhr, im Münster. Freitag, 18.30 Uhr, in Andelshofen. Samstag, 18.30 Uhr, in Owingen. Sowie Sonntag, 17. Mai, 8.30 Uhr und 10.30 Uhr im Münster in Überlingen sowie um 9 Uhr und 10.30 Uhr in Billafingen und Lippertsreute, im Wechsel. Am kommenden Sonntag, 10. Mai, ist anlässlich der Schwedenprozession eine Messe ohne Besucher, aber mit Übertragung live ins Internet auf www.ueberlingen.de