Die Fischerhäuser Initiative bleibt mit den vom Land geförderten Nachbarschaftsgesprächen weiter am Ball. Es geht der Bürgerinitiative aus der Fischerhäuservorstadt um den Erhalt des historischen Charakters in ihrem gewachsenen Altstadtquartier. Experten brachten nun beim Aktionstag ganz neue Ideen ins Spiel und selbst den Baubürgermeister zum Nachdenken.

Da staunte selbst der Überlinger Baubürgermeister Matthias Längin. „Wir waren nicht so mutig, an Flachdächer zu denken“, kommentierte er nach mehreren Impulsreferaten beim Aktionstag in der Fischerhäuservorstadt einen neuen