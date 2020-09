Ein SÜDKURIER-Test der öffentlichen Toiletten in Überlingen macht deutlich: Selbst an einem Wochentag vormittags geben die Anlagen kein gutes Bild ab. Hier fehlt Seife, dort fehlt Toilettenpapier. Und warum gibt es in Zeiten von Corona nirgendwo Desinfektionsmittel?

Am Bahnhof Mitte ist das Toilettenpapier überall auf dem Boden verteilt, nur in der dafür vorgesehenen Halterung findet sich keines mehr. Im WC-Häuschen am Münsterplatz sind die Seifenspender leer, ebenso wie am Landungsplatz. Und beim Parkhaus Post