Geständnisse kürzen Prozess ab: Haftstrafe für Überlinger Drogendealer, Bewährung für zwei Mitangeklagte

6,8 Kilo Marihuana hatte ein 29-Jähriger aus Überlingen verdealt, in einem Fall an einen Minderjährigen. Der Mann wurde jetzt vom Landgericht Konstanz zu vier Jahren und vier Monaten Haft verurteilt. Strafmildernd hatte sich das Geständnis des Mannes und seiner beiden Mitangeklagten ausgewirkt: Der Prozess verkürzte sich so von drei Tagen auf einen Tag. Gegen die Mitangeklagten aus Uhldingen-Mühlhofen und Frickingen wurden Bewährungsstrafen ausgesprochen.