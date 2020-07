Zwei wesentliche Änderungen gibt es im Gesang- und Musikverein Nußdorf (GMV): Florian Gumberger löst Walter Niedermann als Vorsitzender ab und der langjährige Chorleiter Helmut Butscher hat sein Amt niedergelegt. Aufgrund der Corona-Verordnung war die Hauptversammlung aus dem Probelokal ins benachbarte Dorfgemeinschaftshaus verlegt worden, wie der GMV mitteilt.

Walter Niedermann (links) freut sich über sein Abschiedsgeschenk. Zehn Jahre stand er dem Gesang- und Musikverein Nußdorf vor. Rechts der neue Vorsitzende Florian Gumberger. | Bild: Verein

Rückblick auf vergangene zehn Jahre

Walter Niedermann blickte auf seine zehnjährige Amtszeit zurück. Wie er erzählte, wurde in dieser Zeit unter anderem das 50-jährige Bestehen der Freundschaft mit der Musikkapelle Nußdorf am Attersee mit je einer Veranstaltung am Bodensee und am Attersee (2013) gefeiert. 2017 habe man die Arbeitsgruppe „Zukunft“ gegründet, die ein Leitbild und eine Strategie zur Sicherung des Fortbestands der Musikkapelle erarbeitete.

Keine finanzielle Schieflage durch Corona-Krise

Ein Jahr später habe man die Handlungsfelder „Kommunikation“ und „Neues Format für ein zweites Konzert“ bearbeitet, so Niedermann. „Bezüglich der Kommunikation waren wir mit unserem Leitmotiv Trompete in aller Munde, das neue Frühjahrskonzert heißt A‘gspielt und hat uns viel Lob eingebracht. Es ist als Wunsch- und Doppelkonzert konzipiert.“ In Bezug auf den Kassenstand führte Niedermann aus, dieser sei solide und gebe dem GMV „eine gewisse Flexibilität“. Niedermann: „Coronabedingte Ausfälle sollten kein Problem für den GMV werden.“

Mit einem Paukenschlag begann Helmut Butscher seinen Bericht: „Ich werde als Dirigent des Chores mit sofortiger Wirkung aufhören und den coronabedingt ausgesetzten Probebetrieb nicht mehr aufnehmen“, wird er vom GMV zitiert. Butscher war seit 1972 Dirigent des Chores und seit 1974 zusätzlich Dirigent der Musikkapelle, deren Gründungsmitglied er 1955 war.

Helmut Butscher, hier ein Bild aus dem Jahr 2011, war seit 1972 Dirigent des Chores. | Bild: Kleinstück, Holger

Nach 18 Jahren legte er das Amt des Dirigenten der Musikkapelle 1992 nieder. Er prägte den Chor 48 Jahre und die Musikkapelle 18 Jahre lang, jeweils als musikalischer Leiter. Leider sei es nicht gelungen, den Chor zu verjüngen und zukunftsfähig zu machen, so Walter Niedermann. „Zuletzt waren noch 14 Sänger aktiv, davon viele über 80 Jahre alt. Oftmals musste mit weniger als zehn Sängern geprobt werden.“ Butschers offizielle Verabschiedung soll baldmöglichst im Probelokal des GMV stattfinden.

Verein und Vorstand Verein Der GMV (Gesang- und Musikverein) Nußdorf besteht aus den Abteilungen Musikkapelle (gegründet 1955) und Chor (1921). Die Musikkapelle verfügt zurzeit über 35 aktive Mitglieder. Neben den drei Höhepunkten Frühjahrskonzert, Seeuferfest und Jahreskonzert spielt sie bei zahlreichen Anlässen in der näheren und weiteren Umgebung. Dieses Jahr ist infolge der Corona-Krise alles abgesagt. Vorstand Florian Gumberger (Vorsitzender), Stefan Zundel (stellvertretender Vorsitzender), Ferdinand Solfrank (Kassenwart), Jürgen Köberle (Schriftführer), Helmut Zundel (Beisitzer), Pascal Schröder (Jugendwart), Alexander Mahl (Dirigent), Marina Brüstle (Zweite Dirigentin).

Walter Niedermann bedankte sich bei allen Kandidaten für die Bereitschaft, ein Ehrenamt zu übernehmen und hob hervor, dass es in seiner Amtszeit bisher immer gelungen sei, die Ämter auch tatsächlich zu besetzen. „Das ist nicht selbstverständlich.“