Im zweiten Anlauf hat es geklappt: 15 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren kandidieren für den nächsten Jugendgemeinderat. Das teilt die Pressestelle der Stadt am Ende der vierwöchigen Bewerbungsfrist mit. Damit kann die Wahl in der letzten Märzwoche wie geplant stattfinden. Das Gremium hat elf Sitze und jeder Wahlberechtigte elf Stimmen.

Für die Bewerber steht bereits dieses Wochenende der erste Termin an. In der Rampe wird ein Filmteam kurze Videos von ihnen machen, in denen sie sich und ihre Ziele vorstellen können. Die Videos sollen kommende Woche auf der Homepage der Stadt (www.ueberlingen.jgrwahl.de) abrufbar sein. In der letzten Sitzung des amtierenden Jugendgemeinderats regte Verwaltungsmitarbeiterin Daniela Joos an, dass die Videos für persönliche Wahlwerbung sowie im Unterricht zur Info über das Gremium genutzt werden könnten. Joos stellte zudem den weiteren Zeitplan vor. Demnach werden sich voraussichtlich am Freitag, 24. März die Kandidaten auf dem Schulcampus vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen. Die Abstimmung in der darauffolgenden Woche wird erstmals komplett digital erfolgen. Alle Wahlberechtigte werden per Post informiert und erhalten mit dem Brief ihren Code für die Stimmabgabe, der nur einmal genutzt werden kann. Am 31. März werden um 14 Uhr von OB Zeitler die Ergebnisse bekannt gegeben.

Das im Vorfeld intensivierte Bewerben der Wahl war erfolgreich. Es wurden neue Plakate und Flyer gedruckt, eine Woche lang warb das Jugendreferat mit Infoständen an den Schulen. Dazu besuchten amtierende Jugendräte diverse Klassen und informierten über das Gremium und die Möglichkeit, als Jugendlicher mitzubestimmen. Unter den Bewerbern ist Vanessa Schnell die einzige Kandidatin, die aktuell dem Jugendgemeinderat angehört. Da das Wahlalter heraufgesetzt wurde, kann die 19-Jährige eine dritte Amtszeit anstreben. Zudem ist erstmals ein Kandidat des Salem Kollegs dabei – auch dies ermöglicht die Satzungsänderung.