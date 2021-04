So war mit dem Vater-Unser-Weg im April 2019 eine spirituelle Erfahrungsroute rund um die Lindenwiese in Bambergen eröffnet worden. Lippertsreute präsentierte seinen Geschichtsweg und schon unter schwierigen Bedingungen seine Themenwege rund um das Dorf. Etwas mehr Zeit lassen konnte sich der Hof Höllwangen, dessen Mitarbeiter und Freunde einen Gemeinschaftsgarten beisteuern – gut wahrnehmbar an der Abzweigung nach Brachenreuthe.

Rechtzeitig zum zweiten Eröffnungstermin der Landesgartenschau hatten die Landwirte und Hobbygärtner nun auch ihr LGS-Plus-Projekt fertiggestellt und schlossen die Dauerbepflanzung ab, während einzelne Nutzer die ersten saisonalen Produkte in ihre Beete brachten. Als weithin sichtbare Landmarke verankerten sie den gut vier Meter hohen Längsschnitt eines Baumes, an dem sich das ganze Wachstum des Organismus ablesen lässt.

Holger Koers aus Goldbach war am Gesamtkonzept der Anlage beteiligt und pflegt die öffentliche Gemeinschaftsfläche des Gartens. | Bild: Hanspeter Walter

Ein wichtiges Anliegen kann der Gemeinschaftsgarten allerdings derzeit nicht erreichen, der im Grunde auch als Ort der Begegnung und Kommunikation vorgesehen war. Individuelle Besucher können sich aber nicht nur informieren, sondern auf zwei ergonomischen Sonnenliegen die Landschaft und den Blick auf den See genießen – alles mit Abstand natürlich. Zudem informiert die Tafel am Baumstamm über das Bewirtschaftungskonzept des biologisch arbeitenden Hofes Höllwangen, dessen Grund und Boden über eine gemeinnützige Stiftung in Gemeineigentum überführt wurde.