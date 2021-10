Die geplante Bebauung an der Rauensteinstraße in Überlingen, am Rand des dortigen Parks, beunruhigt einige Bürger derzeit noch. Dem Gemeinderat macht dies jedoch am wenigsten Kopfzerbrechen. Bei der Beratung des Planentwurfs bestand nahezu kompletter Konsens, dass hier die vorgeschlagenen drei Gebäude mit insgesamt rund 50 Wohnungen entstehen sollen.

Schon beim Kauf des Schlosses Pläne für eine Bebauung

Schon beim Kauf der ganzen Immobilie vom Landkreis sei man zum einen davon ausgegangen, dass dies geschehen soll, war ein gemeinsames Argument der Räte. Zum anderen gebe es großen Bedarf an Wohnungen, dem hier bei vorhandener Erschließung mit einer Verdichtung im Bestand Rechnung getragen werden könne, wie Stadtplaner Thomas Kölschbach noch einmal erläuterte.

„Sehr gelungen“ nannte Stadtrat Ingo Wörner (FDP) den Entwurf. „Da unten muss Wohnraum hin, da brauchen wir diesen Wohnraum auch“, sagte er: „Ich bin froh, dass Herr Kölschbach hier Gas gibt.“ Eine andere Formulierung für das beschleunigte Verfahren, das hier angewandt wird.

Siemensmeyer weist auf Bäume und Fledermäuse hin

Umso mehr sah sich Stadträtin Bernadette Siemensmeyer (LBU/Grüne) veranlasst, noch einige Vorbehalte anzubringen. „Nach dem Beschluss dieses Entwurfs kommt ja gleich der Satzungsbeschluss“, gab sie zu bedenken. Viele große Bäume sollten zwar dem Plan nach erhalten werden, räumte Siemensmeyer ein. Doch sah sie zu wenig Luft für den Wurzelraum, dass dies auch sicher gelingen könnte. Zudem seien die Untersuchungen zu den Fledermauspopulationen nicht aussagekräftig genug. „Hier muss noch nachgearbeitet werden“, sagte sie und enthielt sich als Einzige des Votums.

Bebauungsplan soll für weiteres Grundstück geändert werden

Mehr „Kopfzerbrechen“ bereitete Stadtrat Ingo Wörner ein eingewachsenes Einfamilienhaus auf der anderen Seite des Parks im Bereich der Von-Mader-Straße, auf dessen Grundstück nach dem Entwurf sechs bis acht Wohneinheiten möglich wären. „Dann hätten wir dort tatsächlich den Fuß in der Tür.“ Eine auf dem Plan kurios wirkende Situation, die die Stadtplanung mit der Änderung des Bebauungsplans unter Kontrolle bekommen will.

Überlingen Bauen am Rand des Rauensteinparks: So sieht der Entwurf für einen Bebauungsplan aus Das könnte Sie auch interessieren

Schloss Rauenstein und die Neubauten Zur Finanzierung des Kaufs von Schloss Rauenstein mit dem dazugehörigen Park vom Bodenseekreis für nahezu 3 Millionen Euro hatten sich Verwaltung und der Stadtrat auf eine Bebauung eines Streifens entlang der Rauensteinstraße verständigt. Der Rest der öffentlichen Grünflächen soll erhalten bleiben. Von einer Nutzung der noch attraktiveren Flächen am südlichen Hang hätte die Stadt selbst kaum Vorteile, da sich der Kreis den Anspruch auf die Mehrerlöse vertraglich gesichert hat. Den stattlichen Villenbau hatte sich um 1900 der Schweizer Privatier und Rittmeister a.D. Otto Ziesig in der Formensprache des Neobarock als Alterssitz erbauen lassen.

Für den Zacken, der hier mitten ins Grün hineinragt, habe es bereits Anträge zur „Ausmostung“ des Grundstücks gegeben, erklärte Thomas Kölschbach, die man „mit Ach und Krach“ habe abwenden können. Das war wohl eine „politische Genehmigung“, kommentierte Wörner das ungewöhnliche Baufenster und spielte auf die Tatsache an, dass hier einst der frühere Landrat und spätere Innenminister des Landes, Karl Schieß (CDU), gewohnt hatte.

Müller-Hausser fordert bessere Information der Bürger

Auch Kristin Müller-Hausser (BÜB+) votierte zwar für den Bebauungsplanentwurf, forderte aber eine bessere Kommunikation mit den Bürgern. „Viele sind sehr unglücklich über diese Bebauung an der Rauensteinstraße“, sagte sie, „und sie haben Angst, dass alles ein Bauträger bekommt.“ Man sollte bei der Bevölkerung hier früh genug vorbeugen, dass nicht immer „falsche Reibungen“ entstehen.

Park oder öffentliche Grünfläche? Die Wegebeziehungen sollen auf jeden Fall erhalten bleiben. | Bild: Hanspeter Walter

Park oder Grünfläche? Hier scheiden sich die Geister

Weitgehend akademisch-juristischen Charakter hatte ein Disput um die Begriffe Grünfläche oder Park als Zweckbestimmung. Stadtplaner Kölschbach und seine Mitarbeiter sahen wesentliche Kriterien, die für einen Park gelten, als nicht erfüllt an. Eine öffentliche Grünfläche biete für eine Nutzung durch die Bürger mit nicht festgelegten Wegeführungen sogar mehr Möglichkeiten. Wobei sich selbst Oberbürgermeister Jan Zeitler wunderte: „Es war ja bisher Parkanlage. Wieso gehen wir jetzt zurück?“ Dann müsse die Stadt ohne Grund etwas erklären. Schließlich sei dies ein sehr sensibles Thema in Überlingen und das Gelände heiße eben Rauensteinpark. Rein psychologische Gründe für die Wahl eines Begriffs waren dem Juristen Alexander Bruns (CDU) allerdings zu dünn.

Rückblick auf 2014: Öffentlicher Park soll erhalten werden

Am 13. März 2014 hatte das Pressereferat der Stadt nach dem Kreistagsbeschluss zum Verkauf des Geländes offiziell verlauten lassen: „Wichtiges Ziel der Stadt Überlingen ist es von Anfang an auch gewesen, den öffentlichen Park als Park mit freiem Zugang für die Bürger zu erhalten.“ An selber Stelle wurde auch die damalige Oberbürgermeisterin Sabine Becker zitiert: „Wir benötigen den Park als Naherholungsgebiet für die Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung.“ In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellte Stadtplaner Thomas Kölschbach den Begriff Park ausdrücklich infrage. Erst im Verlauf der späteren Vertragsverhandlungen hatte man sich im Gemeinderat mehrheitlich darauf verständigt, entlang der Rauensteinstraße eine Bebauung ins Auge zu fassen. Auch um einen Teil des Kaufpreises von 2,9 Millionen zu refinanzieren und ohne damit den öffentlichen Park im Grundsatz in Frage zu stellen. Festgehalten wurde im späteren Vertrag sinngemäß lediglich, dass bei einer Bebauung des Hangs südlich des Schlosses der erzielte Mehrwert überwiegend an den Bodenseekreis abgeführt werden müsse.

Parkplätze beim Schloss bislang nicht als solche ausgewiesen

Bis zum Satzungsbeschluss wollen nun alle noch einmal über die Begrifflichkeiten Park und Grünfläche nachdenken. Eine Rolle spielen dabei unter anderem die bestehenden Parkplätze auf der Anhöhe beim Schlossgebäude, die bislang gar nicht ausgewiesen waren und auf die Manuel Wilkendorf (SPD) hinwies. Zur Sicherung einer künftigen Nutzung der Immobilie sollen sie der Gemeinbedarfsfläche an den Gebäuden zugeschlagen werden.