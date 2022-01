Überlingen vor 3 Stunden

Geheimnisvolle Bürgermeisterwahl in Überlingen: Auf wen entfiel die 25. Stimme?

Bei der Bürgermeisterwahl in Überlingen, die Thomas Kölschbach am Mittwoch im Gemeinderat gewonnen hat, standen nicht nur er und seine Mitbewerber Matthias Längin sowie Stefan Auer zur Wahl. Auf dem Stimmzettel standen zwei weitere Kandidaten, deren Namen in der Sitzung nicht genannt wurden. Einer von ihnen, ein Architekt aus Überlingen, erhielt sogar eine Stimme, die 25. Stimme. Was hat es damit auf sich?