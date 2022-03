Wunsch und Wille waren da, der Widerhall war bescheiden. Die Jusos aus dem Kreis hatten die Solidaritätskundgebung für die Ukraine auf dem Landungsplatz initiiert, Junge Union und Grüne Jugend waren mit eingestiegen. Wohl auch aufgrund der kurzfristigen Ankündigung war das Ergebnis mit gerade mal 40 Teilnehmern allerdings nicht überwältigend. Unter ihnen waren auch einige Senioren, die die größte Friedensflagge mitgebracht hatten. Mancher von ihnen, der bereits Veranstaltungen in Friedrichshafen und Konstanz besucht hatte, zeigte sich daher doch etwas enttäuscht.

Louisa Bender, Kreisvorsitzende der Jusos. | Bild: Hanspeter Walter

Louisa Bender und Alina Pantzer, die Kreisvorsitzenden der Jusos aus Friedrichshafen, dankten unterdessen in ihrer Begrüßung allen Mitstreitern. Es sei ihnen wichtig gewesen, auch im Westen des Bodenseekreises einen Akzent zu setzen. „Wir haben versucht, alle Kommunikationswege zu nutzen“, betonte Louisa Bender: „Doch man kann die Resonanz im Vorfeld nicht abschätzen.“ Umso deutlichere Worte fanden sie in ihrer Verurteilung des Krieges und der Verletzungen des Völkerrechts.

Alina Pantzer, Kreisvorsitzende der Jusos. | Bild: Hanspeter Walter

„Wir waren von den Bildern einfach schockiert“, sagt Alina Pantzer: „Wir dachten, der Anlass ist zu wichtig. Daher wollten wir gemeinsam über Parteigrenzen hinweg etwas machen.“

Thomas Maier, Junge Union | Bild: Hanspeter Walter

Lasten des Krieges und der Freiheit auf alle Schultern verteilen

„Wir haben einen Konflikt mit Putin und nicht mit dem russischen Volk“, erklärte Thomas Maier. „Ja, es ist ein Konflikt zwischen Putin und Freiheit.“ Umso wichtiger sei es, dass der Westen in den Sanktionen zusammenstehe. Dies gelte auch für die Verteidigung der einzelnen Nato-Partner. Auf der anderen Seite müssten die Lasten dieses Krieges und der Freiheit auf alle Schultern verteilt werden, sagte Maier und wünschte sich eine schnelle Steuersenkung bei den Benzinpreisen.

Maximilian Betten, Grüne Jugend | Bild: Hanspeter Walter

Stärkung der Zivilgesellschaft schwächt Putin

„Dass wir wieder einen Krieg in Europa haben, hat uns alle sprachlos gemacht“, sagte Maximilian Betten von der Grünen Jugend. Wie viele andere empfinde er eine gewisse Starre gegenüber dieser Aggression. Dabei sei sie keineswegs neu, erklärte er: „Wir haben sie nur verdrängt.“ Schon in Georgien, in Syrien oder auf der Krim sei Putin nie zimperlich gewesen. Was Putin schwächen werde, sei eine Stärkung der Zivilgesellschaft. Das habe sich schon in der Ukraine gezeigt. Nichts fürchte Putin mehr als die Demokratisierung Russlands. Allerdings sei auch Aufrüstung niemals eine Antwort auf Konflikte. Stattdessen forderte Betten als mittelfristiges Ziel eine energiepolitische Unabhängigkeit.

Werbung für Aktionsbündnis der Ukrainehilfe

Das vor wenigen Tagen erst gegründete Aktionsbündnis der Ukrainehilfe in Überlingen und dessen Anlaufstellen stellte SPD-Ortsvorsitzende Kirsten Stüble vor. Als Mutter von zwei Kindern habe sie mit Schrecken die Bilder aus dem Kriegsgebiet gesehen und sich zum Engagement in dem Aktionsbündnis entschlossen.

Irene Bensler aus Frickingen. | Bild: Hanspeter Walter

Situation bedrohlich und lähmend zugleich

Irene Bensler war allein aus Frickingen gekommen und trug ein Herz in ukrainischen Farben vor sich her: „Ich habe einfach das Gefühl, etwas tun zu müssen, außer Geld zu spenden, auch gegen die eigene Hilflosigkeit.“ Auch wenn die Zahl der Teilnehmer überschaubar gewesen sei, fand sie es toll, dass die Veranstaltung so schnell auf die Beine gestellt wurde. Sie sei inzwischen schon bei verschiedenen Kundgebungen gewesen, darunter zweimal in Konstanz. „Ich denke, diese Solidarität kommt in der Ukraine schon an“, sagte sie. Beeindruckend findet Bensler, „wie kämpferisch die Ukrainer sind, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, ob ich das so könnte.“ Die ganze Situation empfindet die Frickingerin als bedrohlich und lähmend zugleich. Die Sanktionen des Westens hätten durchaus reingehauen, ist Irene Bensler überzeugt. Mit Flugzeugen der Nato militärisch einzugreifen, hielt sie jedoch für zu gewagt hinsichtlich einer weiteren Eskalation.

„Ich denke, Putin will einen neuen Kalten Krieg und sehnt sich zurück zur alten, mächtigeren Sowjetunion“, analysierte Schüler Sylvan Slanski aus Daisendorf. | Bild: Hanspeter Walter

Bedrohung durch Putins Annäherung an China

„Ich denke, Putin will einen neuen Kalten Krieg und sehnt sich zurück zur alten, mächtigeren Sowjetunion“, analysierte Schüler Sylvan Slanski, der aus Daisendorf gekommen war. Er denke nicht, dass Putin einen militärischen Nutzen darin sehe. Persönlich fühle er sich aktuell nicht bedroht, meinte der junge Daisendorfer, der ein Schild „Putin = Kriegsverbrecher“ mitgebracht hatte. Eine Bedrohung sehe er vor allem dahingehend, dass Putin sich China ganz stark annähere. „Das kann eine neue Gefahr für den Westen, die Freiheit und die ganze Welt werden.“ Skeptisch war er dennoch, ob die angekündigten massiven Rüstungsausgaben am Ende zielführend seien. Hier habe man zuvor einiges versäumt. „Jetzt ist es leider die einzige Möglichkeit.“

Alexa Harzbäcker-Allweier aus Rickenbach. | Bild: Hanspeter Walter

Aktion hat einen Sinn, „anders als bei Corona“

Aus Rickenbach war Alexa Harzbäcker-Allweier zu der Kundgebung gekommen. „Ich finde es einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen“, sagte die Salemerin. Man müsse zumindest versuchen, den Ukrainern das Gefühl zu geben, dass sie nicht allein sind. Zudem sei die Zielrichtung hier ganz klar und die Aktion habe einen Sinn – „anders als bei Corona“, fügte sie hinzu.

Das Spielfeld nicht den Autokraten überlassen

„Nur weil man sich ‚ne schöne Welt wünscht, ist sie noch nicht so“, befand Tara Marx aus Herdwangen-Schönach. „Wenn man sich nur mit Worten verteidigen kann, überlässt man das Spielfeld den Autokraten.“ Im Grunde dürfte nach der Annexion der Krim niemand wirklich überrascht gewesen sein von dem Geschehen. Positiv sei im Moment vor allem, dass der Westen geschlossen reagiere. Sich hier hinzustellen, sei im Moment kein großer Akt, erklärte Tara Marx. Doch bereits jetzt stellte sich ihr die Frage: „Wo stehen wir in einem halben Jahr mit der Solidarität?“