Am Samstagmorgen, gegen 4.30 Uhr meldeten Anwohner im Bereich der Oberen-St.-Leonhard-Straße mehrere herausgehobene Gully-Deckel bei der Polizei. Die Überprüfung durch eine Streife des Polizeireviers Überlingen ergab nach eigenen Aussagen, dass diese teilweise ganz herausgehoben oder hochkant auf den Schacht gestellt waren.

Glücklicherweise kam es bis dahin, soweit bisher bekannt, zu keinem Unfall. Durch offene Schächte entstehe laut Polizei eine Gefahrenstelle von erheblichem Ausmaß. Hier können Radfahrer schwer stürzen, wenn sie zum Beispiel mit ihrem Vorderreifen in den offenen Schacht fahren oder Fußgänger sich erhebliche Verletzungen zufügen, sollten sie unachtsam in den Schacht treten.

Zeugen, die in der Nacht etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, unter Telefon: 07551/804-0 in Verbindung zu setzen