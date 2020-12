Momentan könnte Matthias Wigger gar niemanden reinlassen. Seine Weinstube steht voll mit Kisten und Krempel, mit Dingen, die beim Ausmisten so anfallen. Matthias Wigger, der Wirt vom Weinstein, nutzt den Corona-Lockdown, um aufzuräumen, und so gäbe es momentan gar keinen Platz, wo man sich gemütlich hinsetzen und einen Wurstsalat essen könnte.

Keine Langeweile, trotz des Lockdowns

„Leider ist das Restaurant zurzeit geschlossen“, sagt Wigger. Von Langeweile könne bei ihm aber keine Rede sein. „Wenn es wieder erlaubt ist Gäste zu empfangen, wollen wir vorbereitet sein. Und so gibt es täglich Arbeit.“ Größere Umbauten darf er an dem denkmalgeschützten Gebäude eh nicht vornehmen. Doch nutzt er die Zeit für die Ertüchtigung der Küche, für Dinge, die sonst im laufenden Betrieb nur schwer machbar wären. Ja, er habe sich bis jetzt einen positiven Blick bewahrt – und wer die Frohnatur Wigger kennt, der weiß, dass ihm die Zuversicht auch nicht zu nehmen ist.

Dennoch: Den Wirt trifft der Lockdown hart, hätte er unter normalen Bedingungen derzeit mit Weihnachtsfeiern doch viel Kundschaft im Haus. Wigger beantragte die Novemberhilfe, nachdem das Formular endlich im Internet heruntergeladen werden konnte. Das Geld gebe es wohl erst im Februar. Er könne sich glücklich schätzen, einen verständnisvollen Verpächter zu haben, der nicht darauf besteht, dass die komplette Pacht zum üblichen Zeitpunkt auf dem Konto liegt. Wer das aber nicht hat, oder vorher möglicherweise schon in Schwierigkeiten steckte, gehe in dieser Krise unter, befürchtet Wigger mit Blick auf seinen Berufsstand. Umso mehr ärgere es ihn, dass in den zuständigen Ministerien die angekündigte Hilfestellung nicht besser vorbereitet wurde. Es sei doch klar gewesen, dass die zweite Welle kommt.

Das Weinstein Matthias Wigger, aufgewachsen in Überlingen, ist seit 2012 Pächter vom Restaurant Weinstube Weinstein in der Kronengasse. Essen zum Mitnehmen bietet Wigger in der Zeit des Lockdowns nicht an. Er habe es sich gut überlegt, sei aber zu dem Schluss gekommen, dass der Schuss nach hinten losgehen könne. Wenn der Braten kalt und die Kässpätzle lätschig schmecken, bis der Kunde bei sich zu Hause am Tisch sitzt, dann leide darunter der Ruf seines Betriebs. Außerdem müsste er extra seinen Koch aus der Kurzarbeit zurückholen, was sich unterm Strich aber nicht rentiere. In normalen Jahren ist Wigger eine feste Größe im Dorferschoppen, einer Fastnachtsveranstaltung. Dass es jetzt keine Fastnacht gibt, hält er für verkraftbar. Das Risiko, dass in bierseeligen Runden sämtliche Abstandsregeln vernachlässigt würden, hielte er für zu groß.

Einen großen Topf voll Gulaschsuppe

Es sei „eine schwere Zeit, speziell für Gastronomen und Einzelhändler“, gibt Wigger zu bedenken, fügt aber an: „Es gibt sicher Menschen, denen es viel schlimmer geht.“ Er denkt an Menschen, „die obdachlos, bedürftig oder gar hungrig sind“. Ihnen wollen er und seine Frau Hedi an Heiligabend eine wärmende Schüssel voll selbstgemachter Gulaschsuppe reichen. Es dürften aber auch andere Leute kommen, zum Beispiel die, die sonst einsam und alleine am Tisch säßen. „Wir bereiten einen großen Topf mit 30 bis 40 Litern vor und verteilen, so lange der Vorrat reicht.“

Kostenlose Ausgabe von 13 bis 17 Uhr

Ausgeteilt wird direkt am Eingang vom Restaurant Weinstein, in fachgerechten Schalen zum Mitnehmen und nach vorgegebenem Hygienekonzept, wie Wigger betont. Die geplante Uhrzeit ist 13 bis 17 Uhr am 24. Dezember. Entsprechend den Corona-Vorschriften, darf das Essen nicht direkt an der Ausgabestelle verzehrt werden. Die Schüssel bekommt einen Deckel, so dass die Suppe länger warm hält. Die Gulaschsuppenaktion ist damit kein Anlass für ein Schwätzchen. Sie soll aber wenigstens den Magen wärmen. Wigger: „Ein rein weihnachtlicher Gedanke motiviert mich dazu.“