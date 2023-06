Damit haben die Siebtklässler sicherlich nicht gerechnet: Der Sänger Batomae und die Autorin Jana Crämer traten in der Aula des Gymnasiums auf, aber es war ganz anders als man sich Suchtprävention vorstellt. Unterricht mit Diagrammen und langen Gastbeiträgen? Fehlanzeige.

Jana Crämer las aus ihrem Roman „Das Mädchen aus der 1. Reihe“ vor. Musikalisch begleitet wurde sie von Batomae, Sänger und ihr bester Freund. Abwechselnd wurde gesungen und vorgelesen. Unverblümt las Crämer vor über Essstörungen, die Wahrnehmung des eigenen Körpers, Schule, Erwachsenwerden aber auch Rivalitäten. Im Mittelpunkt stand ihre jahrelange Essstörung, die von Essattacken geprägt war, dann nahm sie 100 Kilogramm ab.

Bei den Schülern kam diese offene Art gut an. Es wurde mitgesungen und der Applaus ließ nicht lange auf sich warten. Neben Chart-Hits wie „Blinding Lights“ von The Weeknd, sang Batomae auch Stücke wie das eigens komponierte Lied „Unvergleichlich“. Es ist Teil eines Soundtracks, den er extra für Jana Crämers Roman „Das Mädchen aus der 1. Reihe“ geschaffen hat. Das Ziel des Duos: „Für anderthalb Stunden einfach alles draußen lassen und sich selbst sein“, so Batomae zu den Siebtklässlern.

Die Veranstaltung fand anlässlich des Projekts „Bauchgefühl“ statt, finanziert wird die Initiative von der Betriebskrankenkasse BKK. „Diese Konzertvorlesung ist ein weiterer Baustein der fachübergreifenden Suchtprävention des Gymnasiums“, sagte Christina Strack. Die Lehrerin hat die Veranstaltung organisiert und ist Mitglied des Präventionsteams des Gymnasiums. Die Veranstaltung soll die Schüler über Essstörungen aufklären und diesen vorbeugen. Zusätzlich will die 2008 ins Leben gerufene Initiative „Bauchgefühl“ bei vorhandenen Essstörungen unterstützen, insbesondere durch Beratungs- und Behandlungsangebote.

Am Schluss der Veranstaltung gab Batomae den Schülern Ratschläge mit auf den Weg. Sie seien nicht alleine und sollen dankbar füreinander sein.