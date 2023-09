Sipplingen – Seit 34 Jahren plant und baut das Unternehmen „Widenhorn – Gärten am See“ unter dem Leitsatz „Leben leben“ die unterschiedlichsten Gärten. Und seit über 20 Jahren richten Matthias Widenhorn und sein mittlerweile auf 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewachsenes Team Gartentage aus. Am Wochenende ist es wieder soweit: Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. September jeweils ab 10 Uhr wollen sie im Längerach 25 im Gewerbegebiet, zeigen, wie schöne Gästen gestaltet werden können. Längst sind die beiden Tage eine feste Institution im Sipplinger Veranstaltungskalender, und das wissen nicht nur die Einwohner der „Perle am See“, sondern auch viele Bürgerinnen und Bürger umliegender Ortschaften.

„Wir gestalten Gärten als Räume zum Leben in der Region Bodensee“, erläutert der Unternehmenschef. „Sie sind wandelbar, voller Entdeckungen und bieten täglich eine andere, außergewöhnliche Welt in jedem Zuhause.“ Mit den Kunden des Hauses zusammen möchte das Unternehmen einen individuellen persönlichen Garten(t)raum entwickeln, um dadurch lebendige und wertvolle, neue Lebensbereiche zu schaffen.

Die Gartentage sind im Vorjahr ganz bewusst vom Frühling in den Herbst verlegt worden. „Der Garten im Herbst zeiht Reife, Fülle und hier zeigt sich auch das gestalterische Know-how“, sagt Widenhorn. „Da kann man am besten zeigen, dass ein Garten als Lebensraum gilt.“ Im Juni sei fast jeder Garten schön, überall blühe es, so der Betriebsinhaber. „Doch die Vegetationszeit ist auch über den Frühling und Sommer hinaus schön“, erläutert der Gartenexperte. „Ein Garten ist auch zu dieser späten Sommerzeit immer noch ein attraktiver und nutzbarer Lebensbereich“. lautet sein gestalterischer Anspruch. Widenhorn: „Mit vielen blühenden Stauden, malerisch gewachsenen Gehölzen, gemütlichen Sitzplätzen, handwerklich einzigartigen Natursteinmauern und einem Naturpool lädt der Garten zum Leben und Genießen in allen Jahreszeiten ein.“

Davon können sich die Besucher am Wochenende überzeugen: Auf eigene Faust oder bei den beliebten Gartenführungen mit Pflanzenexperten Klaus Schnell. „Die sind schon legendär“, weiß Evelyn Widenhorn. Außerdem zeigen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie ein Grillplatz im Garten entsteht und wie mit Naturstein gemauert und gepflastert wird.

Auch die Kunst erhält wieder ihren Raum: Mitten im Garten werden Bilder von Verena Vögele und Skulpturen von Alexander Weinmann ausgestellt. Auch kulinarisch sind die Gartentage auf die jetzige schöne Jahreszeit ausgerichtet: Es gibt regionale Dinnele und Zwetschgenkuchen, Kürbis- und Gulaschsuppe sowie Weine aus biologischen Anbau. Und musikalisch wartet die Westallgäuer FolkBand „Brekkie’s Inn“ am Samstag von 15 bis 19 Uhr mit grenzenloser Folk- und Weltmusik auf.