Überlingen/Region – Bei den gegenwärtigen Temperaturen lockt es jeden Gartenbesitzer ins Freie, um seine Beete auf Vordermann zu bringen, damit er sich über eine reichliche Ernte im Spätsommer und Herbst freuen kann. So sehr es auch Spaß macht, ist das Gärtnern insbesondere für Ältere oft mit Schmerzen verbunden, schließlich werden durch wiederholtes Bücken und Knien sowohl Rücken als auch Beine belastet. Warum also nicht einfach den Garten auf Höhe der Arme bringen, sprich Hochbeete anlegen? Denn wer das Beet anhebt, kann bequem im Stehen oder sogar sitzend aus einem Stuhl heraus zu Werke gehen. Dank der vielen Vorteile wird dieses komfortable Gärtnern zunehmend beliebter. Selbst kleine Flächen beispielsweise auf dem Balkon oder der Terrasse genügen dazu schon.

Es gibt im Handel viele Hochbeet-Modelle. Manchmal sind es nur Pflanzkästen, die auf Füßen stehen. Echte Hochbeete sind eine Art Rahmen, der unten zum Gartenboden hin offen ist, das heißt, der Kontakt zum Mutterboden ist gegeben. Hobbygärtner können Hochbeete auch selbst bauen. Wer ein solches jetzt erstmals anlegen möchte, sollte auf die richtige Aufschüttung des Materials achten. Ganz unten in den Kasten kommen am besten grobe Äste, Zweige oder Holzhäcksel. Darüber wird Laub, Rasenschnitt oder umgedrehte Rasensoden geschüttet, dann halbreifer Kompost und eventuell halb verrotteter Mist. Die Deckschicht besteht aus reifem Kompost und/oder hochwertiger Blumenerde. Da sich im Laufe des Jahres die Befüllung langsam senken wird, sollte man sie anfangs so hoch wie möglich auftürmen. Wichtig ist es, in jedem Frühjahr die Deckschicht auszutauschen und damit auch Häckselmaterial nachzufüllen.

Wer lediglich ein einziges Hochbeet anlegt, sollte es für die empfindlichsten und schnelllebigsten Pflanzen nutzen. Und für solche Pflanzen, die schnell von Schnecken gefressen werden. Kräuter und Pflücksalat eignen sich bestens. Wer junges Gemüse in die Hochbeete pflanzen möchte, sollte die Setzlinge hier ebenso wie beim „normalen Gärtnern“ leicht und vorsichtig angießen. Das heißt, die Setzlinge sollten nicht gleich mit der Brause gewässert werden. Da man noch bis Anfang Mai mit Frösten rechnen muss, ist es von Vorteil, mit dem Einsetzen von frostempfindlichen Gemüsepflanzen wie Tomaten, Zucchini und Paprika noch zu warten. Daher gilt, solche Pflanzen bis dahin im Haus zu halten. Viele Gemüsepflanzen können derzeit übrigens auf der Fensterbank vorgezogen werden. Robustere Gemüsesorten wie Salat, Spinat und Radieschen hingegen dürfen bereits jetzt direkt im (Hoch)beet ausgesät werden.