Überlingen, Meersburg vor 3 Stunden

Ganz legal und bei niedrigem Wasserstand möglich: Spaziergang unter den Villen am Bodenseeufer

Der Bodensee ist öffentlich. So wie man mit dem Boot entlang des Ufers fahren darf, so darf man bei niedrigem Wasserstand übers Ufer laufen – so lange kein Privatgrund betreten wird. Zwei Touren im Video.