Salem-Beuren (hk) Zwei Jahre war wegen der Corona-Pandemie Pause, am Wochenende aber kann der Musikverein Beuren wieder sein beliebtes Gässelefest am Dorfgemeinschaftshaus ausrichten. Geboten wird viel Musik, Kinderbetreuung und „kulinarische Highlights an allen Tagen“, wie der Veranstalter unterstreicht. Das Fest findet auf jeden Fall statt, denn bei schlechter Witterung besteht eine Ausweichmöglichkeit ins Dorfgemeinschaftshaus.

Der Start des Festes erfolgt am Samstag, 18. Juni, um 16.30 Uhr mit einem Fassbieranstich. Gleichzeitig startet ein Kindernachmittag mit Spiel und Spaß, um 17 Uhr gibt sich Kasperle ein Stelldichein. Ebenso ist für eine Kinderbetreuung gesorgt. Die Kinderturngruppe „Kinderturnen 1. bis 4. Klasse“ vom Turn- und Sportverein Beuren tritt am Mittag auf. Die musikalische Unterhaltung startet um 18 Uhr mit der Jugendkapelle Salem, die unter Leitung von Matthias Walser eine Bildpräsentation zur 50-Jahr-Feier der Gemeinde Anfang April erfolgreich musikalisch umrahmt hatte. Das Ensemble für Zwölf- bis 18-jährige (und älter) setzt sich aus Musikerinnen und Musiker der vier Musikvereine Beuren, Weildorf, Neufrach und Mimmenhausen sowie der Musikschule zusammen. Zwei Stunden später werden die Jungmusikerinnen und Jungmusiker vom Musikverein Oberlauchringen abgelöst. Der Musikverein wurde 1875 gegründet und umfasst derzeit rund 65 aktive Mitglieder sowie 43 Jungmusiker in Ausbildung.

Der zweite Festtag am Sonntag, 19. Juni, startet um 10.30 Uhr mit einem Festgottesdienst, der vom Musikverein Weildorf musikalisch umrahmt wird. Die Musikerinnen und Musiker sorgen eine Stunde später auch für die nötige Unterhaltung während des Frühschoppens. Der 1927 aus der Taufe gehobene Musikverein zählt etwa 50 aktive Musikerinnen und Musiker jeden Alters, die aktiv das Dorfleben mitgestalten. Das musikalische Repertoire reicht von klassischen Märschen und Polkas über anspruchsvolle Soli, mitreißenden Medleys und modernen Stücken aus Pop, Rock, Blues und Swing.

Die heimische Küche kann an beiden Festtagen kalt bleiben: Auf der Speisekarte stehen Cevapcici, Pommes, Wurst, Steak und Maultaschen, Schweinebraten gibt es zusätzlich am Sonntag. Natürlich sind auch verschiedene Getränkesorten im Angebot, am Samstag lässt sich‘s an einer Getränkebar nicht nur gemütlich mit Freunden und Bekannten plaudern, sondern hier besteht auch die beste Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen. Und für die jüngsten Besucher des Festes gibt es auch am Sonntag reichlich Abwechslung.

Eine bemerkenswerte Entwicklung steckt in den 35 Jahren Geschichte des Festes: Zuerst stand auf dem ehemaligen Schulgelände ein Zelt der früheren Brauerei Roßknecht aus Deggenhausen zum Sommerfest des Musikvereins. Als dieses nicht mehr zur Verfügung stand, siedelte man um in die Straße „Im Gässele“, einem beschaulichen Winkel im Dorf. Aus Platzgründen ist der Musikverein im Jahr 2008 auf den Vorplatz des Dorfgemeinschaftshauses ins große Pavillonzelt mit überdachter Bühne umgezogen, wo das beliebte Fest am Wochenende zum 33. Mal stattfindet.

Programm

Samstag, 18. Juni

16.30 Uhr: Fest-Eröffnung mit Fassbieranstich

17 Uhr: Kasperle

18 Uhr: Jugendkapelle Salem

20 Uhr: Musikverein Oberlauchringen

Sonntag, 19. Juni

10.30 Uhr: Festgottesdienst mit dem Musikverein Weildorf

11.30 Uhr: Frühschoppen mit dem Musikverein Weildorf