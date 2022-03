Überlingen vor 1 Stunde Fußgänger tritt im Streit gegen Kotflügel eines Autos Ein Streit an einem Fußgängerüberweg in Überlingen eskalierte am Sonntag: Ein Fußgänger trat wütend gegen den Kotflügel eines Autos.

Ein Fußgänger geht über einen Zebrastreifen. In Überlingen geriet am Sonntag ein Mann in Rage, weil eine Autofahrerin offenbar nicht anhielt, um ihn über die Straße zu lassen. | Bild: Ronald Wittek/dpa