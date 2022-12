Überlingen vor 1 Stunde

Für tot erklärter Überlinger – verdreht die Stadt Friedrichshafen Tatsachen zu dem Fall?

In einem Brief an Jeffrey van Davis macht die Verwaltung fragwürdige Aussagen – und sieht die Verantwortung weiterhin bei den amerikanischen Behörden. Mittlerweile berichten Fernsehsender bundesweit über den Vorfall.